Diesel-Fahrverbote für Euro 5 müssen in Stuttgart noch in 2019 eingeführt werden: DUH gewinnt abschließend vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein Zwangsvollstreckungsverfahren

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe setzt sich in denZwangsvollstreckungsverfahren für die Durchsetzung der 'SauberenLuft' in der schmutzigsten Stadt Deutschlands durch -Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Beschwerden des Landeszurückgewiesen - Diesel-Fahrverbote für Euro 5 Fahrzeuge müssen inden Luftreinhalteplan aufgenommen werden und kommen ab 1. September2019 in der Umweltzone - Land muss außerdem Zwangsgeld in Höhe von10.000 Euro an sich selbst zahlenIn dem Klageverfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen dasLand Baden-Württemberg für die "Saubere Luft" in Stuttgart hat derVerwaltungsgerichthof Baden-Württemberg heute die beiden Beschwerdendes Landes gegen die Vollstreckungsbeschlüsse des VerwaltungsgerichtsStuttgarts zurückgewiesen. Wesentlicher Grund für dieZwangsvollstreckungsverfahren der DUH war, dass das LandBaden-Württemberg zunächst keine Fahrverbote fürEuro-5-Dieselfahrzeuge in den Luftreinhalteplan aufnehmen wollte. Obdies erforderlich sei, wolle man erst Mitte 2019 entscheiden und danngegebenenfalls ein neues Planungsverfahren beginnen.Mit den heute bekannt gegebenen Beschlüssen hat derVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg rechtskräftig entschieden,dass dies gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.Februar 2018 verstößt. Es genügt nicht, nur Diesel-Fahrverbote fürdie Emissionsklasse Euro 4 und älter ab dem 1. Januar 2019umzusetzen. Vielmehr müssen schon jetzt Diesel-Fahrverbote fürFahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 unverzüglich in denLuftreinhalteplan aufgenommen werden. Da das Bundesverwaltungsgerichtdie Euro-5-Fahrverbote ab dem 1. September 2019 als zulässig und beiBelastungen wie in Stuttgart als unverzichtbar angesehen hat, müssendie Fahrverbote für die Fahrzeugklasse Euro 5 spätestens zum 1.September 2019 in Kraft treten.Das Land Baden-Württemberg ist durch den Verwaltungsgerichtshofverpflichtet worden, mit der ergänzenden Änderung des Planes und derAufnahme von Diesel-Fahrverboten für Euro 5 bis zum 26. November 2018zu beginnen. Mit der Zurückweisung der Beschwerden hat derVerwaltungsgerichtshof zugleich bestätigt, dass das LandBaden-Württemberg wegen der mangelhaften Erfüllung des Urteils desBundesverwaltungsgerichts nunmehr ein Zwangsgeld von 10.000 Euro zuzahlen hat. Die Entscheidungen sind rechtskräftig.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Mit den beidenBeschlüsse macht der Verwaltungsgerichtshof deutlich, dass dieLandesregierung von Baden-Württemberg endlich handeln und den Bürgernihr Recht auf saubere Luft gewähren muss. Sollte das Land erneutgegen diese Bestätigung des rechtskräftigen Urteils verstoßen und dieDiesel-Fahrverbote für Euro 5 Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge ab dem1.9.2019 nicht sofort vorbereiten, werden wir zur Rechtsdurchsetzungauch nicht vor der Beantragung von Beugehaft gegenüber denverantwortlichen Behördenleitern bzw. Regierungsmitgliedernzurückschrecken. Die baden-württembergischen AutomobilherstellerAudi, Daimler, Smart und Porsche fordere ich angesichts des hohenMarktanteils dazu auf, rechtzeitig vor diesem TerminHardware-Nachrüstungen anzubieten und den Verkauf schmutziger Euro 6abis 6c Diesel sofort zu beenden."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in den Verfahren vertretenhat, ergänzt: "Die Zeit der juristischen Trickserei ist vorbei. DasBundesverwaltungsgericht hat entschieden, die Landesregierung hatdies umzusetzen. Um den Grenzwert so schnell wie möglich einzuhalten,bedarf es dringend der Dieselfahrverbote für Euro 5."Es handelte sich um Beschwerden gegen den Beschluss desVerwaltungsgerichts Stuttgarts vom 26.7.2018 (13 K 3813/18) zurAndrohung eines Zwangsgelds in Höhe von 10.000 Euro aufgrundunzureichender Fortschreibung des Luftreinhalteplans durch dieLandesregierung sowie zur Festsetzung des Zwangsgelds durch denBeschluss des VG Stuttgarts vom 21.9.2018 (13 K 8951/18).Links:Hintergrundpapier Klagen für Saubere Luft:https://www.duh.de/themen/luftqualitaet/recht-auf-saubere-luft/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Kanzlei Geulen & KlingerBerlin, 030 8847280, 0171 2435459, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell