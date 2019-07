Diesel-Fahrverbote in acht Berliner Straßen geplant

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Von den Diesel-Fahrverboten in Berlin werden nach dpa-Informationen voraussichtlich acht Straßen betroffen sein.



Der rot-rot-grüne Senat will dazu am Dienstag einen Beschluss zum Luftreinhalteplan fassen. Im Anschluss sollten Details bekanntgegeben werden. Das Durchfahrverbot in den betroffenen Streckenabschnitten mit einer Gesamtlänge von 2,9 Kilometern soll für Diesel-Autos und

-Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 gelten. Es soll

Ausnahmen unter anderem für Anlieger, Lieferdienste und Handwerker geben. Der RBB hatte zuvor über die Pläne berichtet. Ziel der Fahrverbote ist es, die Luftqualität in der Hauptstadt zu verbessern. Solche Fahrverbote gibt es bereits in anderen Städten./rin/DP/mis