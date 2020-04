Diesel-Fahrverbote: Corona als Ausrede / Kommentar von Franz Schmider

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Freiburg (ots) - Hätte sich die Landesregierung als Exekutive in der Vergangenheit mit der nötigen Gewissenhaftigkeit darum gekümmert, geltende Gesetze einzuhalten, man wäre heute nachsichtiger mit ihr. So aber bleibt der Eindruck, dass die "Atempause", die Stuttgart nun beim Thema Dieselfahrverbote vom Gericht erbittet, nicht dem Coronavirus geschuldet ist. Das Virus ist vielmehr eine Ausrede, um den Streit zu vertagen, der die grün-schwarze Koalition spaltet. (...). An dem Tag, an dem das Land zur Normalität zurückkehren wird, wird noch immer gelten: Die Luftbelastung ist nun mal geringer, wenn weniger Auto gefahren wird. Möglicherweise werden dann aber mehr Menschen ins eigene Auto steigen, um öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Nichts wäre gewonnen, im Gegenteil. http://www.mehr.bz/khs87pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4571298OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell