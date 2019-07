Diesel-Autos wieder stärker nachgefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FLENSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des weiter schwelenden Dieselskandals sind im ersten Halbjahr wieder etwas mehr Diesel-Fahrzeuge auf deutsche Straßen gekommen.



In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland knapp 609 000 Fahrzeuge mit Dieselmotor zugelassen und damit 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Kraftfahrtbundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Dieselanteil an den Gesamtzulassungen lag bei 32,9 Prozent. Im selben Zeitraum des Vorjahres war die Zahl der Dieselautos um rund ein Fünftel gesunken.

Auch die alternativen Antriebe entwickelten sich im ersten Halbjahr weiter positiv, wenngleich auf niedrigem Niveau. Mehr als 31 000 Elektroautos wurden neu zugelassen, rund 80 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr des Vorjahres. Mit 1,7 Prozent hat sich ihr Anteil an allen Neuzulassungen im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt.

Deutliche Zuwächse gab es auch bei den umstrittenen SUV: Knapp 376 000 Fahrzeuge dieses Segments kamen von Januar bis Juni in Deutschland auf die Straße, ein Wachstum von 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jedes fünfte neu zugelassene Auto gehört inzwischen zu diesem Segment.

Insgesamt nahm die Zahl der im ersten Halbjahr 2019 neu zugelassenen Fahrzeuge im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent auf rund 1,85 Millionen Autos zu./maa/DP/he