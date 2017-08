Diesel Abgasskandal - Sabotieren deutsche Prüfanstalten die gerichtliche Überprüfung der Funktionsweise von Abschalteinrichtungen und Softwareupdates?

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Die in der rechtlichen Aufarbeitung desAbgasskandals führende Rechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrichberichtet, dass in einem Verfahren vor dem Landgericht Passau einSachverständigengutachten in Auftrag gegeben worden sei, um sowohlden Umfang der bestehenden Abschaltvorrichtung als auch dieeintretenden Änderungen durch das Softwareupdate gutachterlichaufklären zu lassen.Der dafür vereidigte und bestellte Sachverständige habe nunmehrmitgeteilt, dass sich deutsche Labore nicht bereit erklärten ihreTesteinrichtungen für derartige Überprüfungen von gerichtlichbestellten Sachverständigen zur Verfügungen zu stellen, wenn deutscheHersteller betroffen seien.Prof. Dr. Marco Rogert führt dazu weiter aus: "Es kann nur alsSkandal gewertet werden, wenn mit hoheitlichen Aufgaben Beliehene wieetwa der Tüv Nord (nachfolgend:Tüv), der über eine entsprechendePrüfeinrichtung verfügt, weil er für das Kraftfahrtbundesamt dasSoftwareupdate für die Volkswagen AG absegnete, eineZurverfügungstellung ihrer Einrichtungen ablehnt. Man bekommt denEindruck, dass insbesondere der Tüv eine immer dubiosere Rolle imAbgasskandal spielt, die einmal näher untersucht werden sollte. Erstfällt dem Tüv jahrelang angeblich nichts auf, dann will er ohnerechtliche Ermächtigung keine HU-Plaketten für Rückrufverweigerermehr erteilen und rudert nach massiven Protesten zurück, dannattestiert er dem in Verruf geratenen Softwareupdate einenPersilschein und jetzt bildet er offenbar mit den anderenPrüfinstituten eine Allianz, um gerichtlichen Untersuchungen Steinein den Weg zu legen. Das schlägt dem Fass den Boden aus! Eineunabhängige Institution ist der Tüv damit keinesfalls. Er kann nurnoch als Handlanger des VW-Konzerns und seiner Machenschaftenangesehen werden."Rechtsanwalt Ulbrich erläutert dazu: "Mit der Verweigerung angerichtlichen Feststellungen mitzuwirken, haben solchePrüforganisationen endgültig das Vertrauen in neutrale undunabhängige Feststellungen verspielt".Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRechtsanwaltProfessor für WirtschaftsrechtRogert & UlbrichRechtsanwälte- eingetragene Partnerschaftsgesellschaft -Amtsgericht Essen PR-Nr.: 1801Königsallee 2b40212 DuesseldorfTelefon: (0049) (0) 211/310638-0Fax: (0049) (0) 211/310638-10E-Mail: rogert@ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell