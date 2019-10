Diese vergessene IoT-Aktie probiert sich am Turnaround

Sierra Wireless (WKN: 920860) war einmal ein Musterbeispiel für eine Internet-der-Dinge (Internet of Things, IoT)-Aktie. Sierra als reines IoT-Unternehmen sollte vom Wachstum der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation profitieren, angetrieben durch seine Expertise für Module, über die Geräte miteinander kommunizieren können.

Doch es lief nicht so, wie erwartet: Sierra fiel der hohen Kommerzialisierung zum Opfer, wodurch das Unternehmen Marktanteile an Konkurrenten verlor. Dementsprechend ist Sierra Wireless nicht mehr die rasante Wachstumsaktie, die es einmal war. Das Papier dümpelt in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefs herum und die letzten Ergebnisse waren nicht unbedingt berauschend. Doch das Unternehmen hat seine Strategie neu ausgerichtet, um sich ein zweites Mal am IoT-Markt zu versuchen.

Sierra fängt von vorne an

Sierra hat sein Geschäft in zwei neue Segmente aufgeteilt: IoT-Lösungen und Breitband. Ursprünglich gab es drei Segmente: OEM (Original Equipment Manufacturer, Erstausrüster)-Lösungen, Enterprise-Lösungen und IoT-Services.

Das größte Segment war das für OEM-Lösungen. Es beherbergte die verschiedenen Module, die Sierra verkaufte. Genau gesagt beinhaltete das Segment die Verkäufe von Mobilfunkmodulen, GPS-Modulen und Modulen für drahtlose Nahbereichskommunikation, etwa über Bluetooth und NFC.

Doch die Chipverkäufe wurden stark kommerzialisiert und vereinheitlicht und dasselbe scheint auch im IoT-Markt passiert zu sein: Immer mehr Unternehmen, die zu Sierra identische Chips verkauften, traten in den Markt ein und beraubten Sierra seiner Marktführerschaft. Das einzige, wobei sich Sierras Produkte nun vom Rest unterschieden, war der Preis. Sierra verlor bei seinen Marktanteilen und Gewinnmargen.

Daraufhin entschied das Unternehmen, dass es zur Sicherung seiner Kundenbasis ganzheitlichere Lösungen anbinden müsse, indem es Hardware- und Softwareangebote kombinierte. Bei einer Analystenkonferenz dieses Jahr sagte der Finanzvorstand David McLennan: „Wir haben diese [IoT-Lösungen] in diesem Segment zusammengefasst, da sie uns die Möglichkeit bieten, unsere Kunden mit voll integrierten End-to-End-Lösungen für das IoT zu versorgen, bestehend aus Hardware, Konnektivitätsservices und Cloud-Angeboten.

Die gute Nachricht für Investoren ist, dass das Geschäft mit IoT-Lösungen sich in die richtige Richtung entwickelt. Der Umsatz aus dem Segment stieg im zweiten Quartal 2019 um 5 % zum Vorjahreszeitraum und machte 52 % aller Umsätze aus. Sierra konnte in diesem Segment zudem eine bereinigte Bruttomarge von 37,2 % verbuchen, mehr als die 36,6 % im selben Zeitraum des Vorjahres.

Das Management sagt, dass dies erst der Anfang sei, da das integrierte IoT-Geschäft mehr Interesse von Kunden erfährt. Der Chiphersteller gibt an, dass sich die wiederkehrenden Umsätze seit Anfang des Jahres dank der Restrukturierung mehr als verdoppelt haben. Zudem denkt Sierra, dass das neue IoT-Segment für das Gesamtjahr eine Wachstumsrate von 12 % hinlegen kann, mehr als doppelt so viel wie die Wachstumsrate aus dem zweiten Quartal.

Sierra plant zudem, seine wiederkehrenden Umsätze in den nächsten drei Jahren auf 200 Mio. US-Dollar zu verdoppeln und den Konzernumsatz bis dahin um 1 Mrd. US-Dollar zu steigern. Das Unternehmen prognostiziert, dass hiervon 60 % aus dem IoT-Solutions-Segment kommen werden, bei einer Bruttomarge von mindestens 40 %.

Sierra scheint demnach recht optimistisch zu sein, was das Wachstum seines IoT-Solutions-Segments angeht. Das ist nicht überraschend, da die Nachfrage nach IoT-Plattformdiensten bis 2022 um durchschnittlich 28,5 % im Jahr zulegen könnte, wie unabhängige Prognosen voraussagen.

Jetzt einsteigen?

Sierra Wireless wird nahe seiner 52-Wochen-Tiefs gehandelt und kommt auf ein zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,6. Das ist wesentlich niedriger als der Fünfjahresdurchschnitt, der bei knapp 22 liegt.

Das macht die Sierra-Wireless-Aktie interessant, vor allem angesichts der beschleunigten Entwicklung des IoT-Segments, das dieses Geschäftsjahr zweistellige Umsatzwachstumsraten und Margenverbesserungen erleben dürfte. Zudem erwartet Sierra, dass dieses Segment in Zukunft das Umsatz- und Margenwachstum insgesamt befeuern wird.

Das sollte Sierra Wireless dabei helfen, die Schwächen im Breitband-Segment zu überwinden und 2020 ein gutes Umsatz- und Gewinnwachstum zu verkünden, was sich auch in den Analystenerwartungen auf Yahoo! Finance widerspiegelt. Da das Unternehmen gerade den Turnaround zu meistern scheint, könnte es eine gute Idee sein, eine Position an Sierra-Aktien aufzubauen.

