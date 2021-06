Diese spannende Top-Dividendenaktie wird diese Woche, na ja, spannend

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Ob die Aktie von General Mills (WKN: 853862) spannend ist, darüber können wir uns mit Sicherheit streiten. Fest steht jedenfalls: Hierbei handelt es sich um eine Top-Dividendenaktie mit einem defensiven Geschäftsmodell im Lebensmittelsegment. Sowie mit einer historisch starken Dividende.

Seit immerhin drei Jahrzehnten zahlt diese spannende Top-Dividendenaktie inzwischen eine Ausschüttung auf dem Niveau des Vorjahres aus. Im letzten Jahr kaum außerdem ein moderates Ausschüttungswachstum hinzu. Sollte diese Historie so weitergehen, könnte die Aktie weiterhin überaus interessant sein.

Spannend wird die Top-Dividendenaktie General Mills jedoch auch aus einem anderen Grund: In dieser Woche stehen nämlich frische Quartalszahlen an. Riskieren wir einen Blick darauf, warum das jetzt besonders interessant sein könnte.

Spannend! Top-Dividendenaktie im Q4-Check!

Vielleicht ein paar Anmerkungen zum Anfang: General Mills besitzt ein abweichend verlaufendes Geschäftsjahr 2021. Das bedeutet, dass jetzt in dieser Woche voraussichtlich die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht werden. Und eben auch für das Gesamtjahr 2021, was insofern natürlich besonders relevant ist.

Spannend dürfte dabei 30. Juni in dieser Woche sein, an dem die Quartalszahlen veröffentlicht sein dürften. Wenn du diese Zeilen liest, spricht eine Menge dafür, dass du zu dem Tag „heute“ sagst. Allerdings sind nicht nur die Ganzjahreszahlen der Grund, weshalb General Mills in dieser Woche so interessant ist.

Das vierte Quartal dürfte dabei besonders spannend sein. Das Management der Top-Dividendenaktie General Mills spricht schließlich davon, dass die COVID-19-Sonderkonjunktur möglicherweise ausläuft. Allerdings dürfte das Ergebnis je Aktie im Jahresvergleich weiterhin moderat ein wenig wachsen. Die Ergebnisse je Aktie in Höhe von über einem US-Dollar je Quartal könnten jedoch vorbei sein. Das gilt es zumindest zu überprüfen. Hierauf dürfte jedenfalls ein Fokus liegen. Wobei das Ausschüttungsverhältnis gemessen an der Quartalsdividende von 0,51 US-Dollar weiterhin moderat bleiben sollte.

Spannend ist jedoch außerdem, wie sich die Wachstumsmärkte für General Mills entwickeln. In letzter Zeit konnten wir einerseits die Tiernahrung als starkes Segment mit zweistelligen Umsatzwachstumsraten als ein solches erkennen. Hier hat sich der US-Konzern über Zukäufe weiter verstärkt. Aber auch der europäische und asiatische Markt ist relevant und könnte für solide Wachstumsraten sprechen. Auch das werde ich jedenfalls im Auge behalten.

General Mills: Bald ist es so weit!

Spannend dürfte diese Woche für die Aktie von General Mills daher sein. Zumindest insoweit, wie das für eine defensive Top-Dividendenaktie gelten kann. Die Quartalszahlen und Ganzjahreszahlen könnten jedenfalls eine interessante Nuance bedeuten. Oder einen Impuls für die Aktie.

Ich jedenfalls behalte die Quartalszahlen im Auge und riskiere einen besonderen Blick auf Ergebnis je Aktie und die jeweiligen Wachstumsmärkte. Die Dividende und ein mögliches Wachstum könnten zum Herbst wieder relevanter sein. Auch dann wird es mit Sicherheit wieder spannend.

Der Artikel Diese spannende Top-Dividendenaktie wird diese Woche, na ja, spannend ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021