Diese sichere Kapitalanlage sollten Finanzberater für ihre Kunden kennen

Leipzig (ots) - Die Hartrampf Immobiliengruppe aus Sachsen istseit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Eigentümer undGeschäftsführer Klaus Hartrampf und sein Team bieten ihren Kundenausgewählte Qualitätsimmobilien als direktes Eigentum an. Ihr Angebotrichtet sich an private Käufer, aber auch an Finanz-, Versicherungs-und Immobilienvermittler, die ihrerseits deren Kunden eine sichereund wertstabile Geldanlage empfehlen möchten.Die angebotenen Bestandsimmobilien liegen vorwiegend in Chemnitzund kosten zwischen 50.000 und 120.000 EUR. Damit sind sie auch fürNormalverdiener erschwinglich und für eine entsprechend großeKäufergruppe interessant.Chemnitz gilt vielleicht nicht als Toplage, ist aber bei genauererBetrachtung ein idealer Standort, sowohl für Anlageimmobilien, alsauch für selbstgenutztes Wohneigentum.Die drittgrößte Stadt der neuen Bundesländer ist eine moderneGroßstadt mit sehr guter Infrastruktur und einem vielseitigenBildungs- und Kulturangebot. Neben der Universität und über 50weiteren Forschungsstandorten sorgen große und mittelständigeUnternehmen für ein dynamisches Wirtschaftswachstum. Sie ziehen gutausgebildete Fachkräfte an, die Bevölkerung wächst und die Kaufkraftsteigt. Der Immobilienmarkt der Stadt ist noch nicht überhitzt istund die Grunderwerbssteuer noch auf sehr niedrigem Niveau.Aspekte wie die Infrastruktur, die Bevölkerungsstruktur, dasZukunftspotenzial des Standortes und die damit verbundenenWertsteigerungsperspektiven sprechen eindeutig für Chemnitz. Käuferund Vertriebspartner können von den langjährigen Erfahrungen und denKontakten der Hartrampf Gruppe profitieren. Klaus Hartrampf und seinTeam kennen den Markt sehr genau und verfügen über eine hervorragendeExpertise. Jede Immobilie wird nach strengen Qualitätskriteriengeprüft. Dazu zählt das bürgerliche Wohnumfeld und intakteEigentümergemeinschaften, ebenso wie die Ausstattung der Wohnungenmit Balkon und vieles mehr. Die Zufriedenheit der neuenWohnungseigentümer ist oberstes Ziel.In den letzten Jahren scheiterten etliche Beteiligungsmodelle,welche den Anlegern teuer zu stehen kamen und viel Vertrauenverspielten. Im Gegensatz dazu geht es bei den ausgewähltenBestandsimmobilien der Hartrampf Gruppe nicht um irgendeineBeteiligung, sondern um konkretes Eigentum an der konkretenImmobilie. Alles wird realistisch und transparent dargestellt. FürVermittler ist die Hartrampf Grundinvest GmbH ein fairer Partner. DieKäufer erhalten ein umfangreiches Sicherheitspaket, unter anderem miteiner einjährigen Mietgarantie. Auf Wunsch kann einFinanzierungsangebot einer bekannten deutschen Großbank vermitteltwerden.Die Chemnitzer Bestandsimmobilien der Hartrampf Grundinvest GmbHbesitzen noch großes Steigerungspotenzial und sind auch für Kundenmit kleinerem Budget bezahlbar.Heute haben viele Menschen Angst vor Altersarmut und müssen damitrechnen, dass ihre gesetzliche Versorgung im Alter unzureichend seinwird. Immobilien gelten als sichere Geldanlage und sind einwichtiger und beliebter Baustein der privaten Altersvorsorge.Für Finanz- und Immobilienvermittler liefert die HartrampfGrundinvest GmbH stets ein Komplettpaket. Sie bietet direktesEigentum aus ihrem Immobilienbestand mit weitreichenden Garantien.Der Vermittler kann sicher sein, dass er eine unter allen Aspektengeprüfte und handverlesene Immobilie vermittelt. Das bedeutetgeringstes Risiko für ihn und seine Kunden.