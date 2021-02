Diese richtig billige Dividendenaktie besitzt schon jetzt eine Sicherheitsmarge!

Gibt es noch richtig billige Dividendenaktien, die schon heute über eine Sicherheitsmarge verfügen? Ja, durchaus. Einige Aktien haben schließlich kaum von der im letzten Jahr einsetzenden Rallye profitieren können. Das heißt, sie sind noch immer echte Value-Aktien.

Eine dieser richtig billigen Dividendenaktien mit einer attraktiven Sicherheitsmarge ist beispielsweise im Moment die Hamborner REIT (WKN: 601300). Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren zu der aktuellen Ausgangslage wissen sollten.

Richtig billige Dividendenaktie & Sicherheitsmarge

Die Aktie der Hamborner REIT notiert jetzt jedenfalls auf einem Aktienkurs von 8,80 Euro. Ist das günstig, ist das teuer? Zugegebenermaßen gab es in den vergangenen Tagen und Wochen auch mal Notierungen über 9 Euro je Aktie. Allerdings: Wir Fools messen eine billige Dividendenaktie natürlich nicht an ihrem Preis. Nein, sondern am Wert.

Allerdings gibt es auch hier eine wirklich spannende Kennzahl, die zeigt: Ja, die Hamborner REIT ist eine wirklich billige Dividendenaktie mit einer Sicherheitsmarge. Das schafft womöglich sogar einen attraktiven Discount. Dem derzeitigen Aktienkurs steht schließlich ein Net Asset Value je Aktie (NAV) in Höhe von 11,05 Euro gegenüber. Das Kurs-NAV-Verhältnis liegt entsprechend gegenwärtig bei ca. 0,79. Analog zur Anwendung eines vergleichbaren Kurs-Buchwert-Verhältnisses deutet ein Wert von unter 1 auf eine Unterbewertung hin. Oder eben auf einen Discount. Oder eine Sicherheitsmarge.

Aber auch andere Kennzahlen spiegeln eine solche Perspektive wider: Gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 0,69 Euro liegt das Kurs-FFO-Verhältnis schließlich bei 12,75. Gemessen an einer voraussichtlich erneut gezahlten Dividende von 0,47 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 5,34 %. Damit zeigt sich insgesamt: Die Hamborner REIT könnte eine richtig billige Dividendenaktie mit einer Sicherheitsmarge sein.

Stabiles, operatives Fundament

Besitzt die Hamborner REIT als richtig billige Dividendenaktie jetzt ein größeres Risiko? Hm, schwer zu sagen. Viele Investoren werden vermutlich gedacht haben, dass das Geschäftsjahr 2020 eine Herausforderung darstellt. Mit Blick auf das Zahlenwerk und ein FFO-Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich können wir jedoch sagen: Die Hamborner REIT ist stabil. Und das selbst in der Krise. Das macht diese Aktie noch einmal deutlich defensiver und womöglich auch attraktiver.

Zudem ist das Portfolio mit unter 100 Immobilien für den Geschmack mancher Investoren vielleicht zu gering diversifiziert. Das eröffnet jedoch auch die Chance auf eine Fortführung eines moderaten Wachstums. Zudem sind die Immobilien zum Großteil defensiv und basieren auf Dingen des Alltags. Das zeigt mir: Qualität ist durchaus vorhanden bei dieser richtig billigen Dividendenaktie.

Hamborner REIT: Richtig billige Dividendenaktie für dich?

Die Hamborner REIT hat daher das Zeug für eine richtig billige Dividendenaktie. Die klassischen fundamentalen Kennzahlen spiegeln eine potenzielle Unterbewertung wider. Ja, womöglich sogar einen attraktiven Discount. Ob das ein Mix auch für dich ist? Eine spannende Frage, die du dir vielleicht jetzt stellen solltest.

Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021