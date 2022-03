Diese lächerlich einfache Anlagestrategie von Warren Buffett könnte einen reich machen

Jedes Jahr, wenn der jährliche Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway erscheint, scheint es, als würde die gesamte Investmentwelt innehalten, um zu lesen, was einer der größten Investoren aller Zeiten über den aktuellen Zustand des Marktes und der Wirtschaft denkt.

Dieses Jahr war es nicht anders, denn Warren Buffett gab uns wieder einen wichtigen Einblick in seine Sichtweise des Unternehmens, das er leitet, und der Investitionslandschaft. In dem 10-seitigen Brief stach eine Aussage besonders hervor, von der viele Investoren profitieren würden.

„Charlie [Munger] und ich sind keine Aktienpicker, wir sind Unternehmenspicker“, schrieb Buffett. Wenn wir uns alle diese Mentalität zu eigen machen würden, würden sich unsere Portfolioerträge und unser Seelenfrieden sicher deutlich verbessern.



Konzentriere dich auf das zugrunde liegende Geschäft

Buffetts Aussage ist besonders zeitgemäß, wenn man bedenkt, wie sich das Investieren entwickelt hat. Einzelne und institutionelle Anleger sind zunehmend darauf aus, mit ihren Aktienempfehlungen kurzfristige Gewinne zu erzielen. Die durchschnittliche Haltedauer für eine Aktie ist mit weniger als sechs Monaten so niedrig wie nie zuvor. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Höchststand von acht Jahren Mitte der 1950er Jahre.

Was hat zu einer so großen Veränderung in der Art und Weise, wie wir investieren, geführt? Dafür gibt es vor allem zwei Gründe.

Erstens hat das Aufkommen des kommissionsfreien Handels, angeführt von der Popularität von Handels-Apps wie Robinhood Markets, den Kauf und Verkauf von Aktien extrem vereinfacht. Robinhood wurde sogar vorgeworfen, das Investieren zu einem Spiel zu machen, das unerfahrene Anleger dazu verleitet, zu häufig zu handeln, was zu schlechten Renditen führt.

Dann gibt es noch die zunehmende Verbreitung der Medienindustrie und damit auch der Finanznachrichten. Wir können auf unseren Handys Benachrichtigungen einrichten, um rund um die Uhr Portfolio-Updates zu erhalten. Das kann dazu führen, dass wir handeln, wenn wir es gar nicht müssen, und Aktien auf der Grundlage neuer Informationen kaufen oder verkaufen, egal wie unwichtig sie auch sein mögen.

Die Kurzfristigkeit des Aktienmarktes hat ein Umfeld geschaffen, in dem der Wettbewerb um sofortige Ergebnisse extrem hart ist. Und das ist ein Spiel, das man als Einzelperson am besten vermeidet. Kurzfristig orientierte Anleger können nicht vom langfristigen Wachstum der Einnahmen und Gewinne der Unternehmen profitieren. Und Buffett ist der Meinung, dass wir uns auf diese fundamentalen Kennzahlen konzentrieren sollten.

Netflix ist das perfekte Beispiel

Netflix (WKN:552484 -2,74 % ), die weltweit führende Streaming-Aktie, gibt wertvolle Einblicke in das, was Buffett im Aktionärsbrief meint.

In den letzten 15 Jahren sind die Aktien von Netflix um fast 12.000 % gestiegen, was das Unternehmen zu einer der besten Einzelinvestitionen macht, die man in dieser Zeit am Aktienmarkt tätigen konnte. Trotz dieser gigantischen Performance lag die Aktie 2011, 2014, 2016, 2019 und 2021 hinter dem S&P 500 zurück. Im Jahr 2022 sind die Netflix-Aktien um 40 % gesunken, während der breitere Index einen Rückgang von 10 % verzeichnete. Es besteht kein Zweifel daran, dass Stockpicker – im Gegensatz zu „Businesspickern“ – ihre Netflix-Positionen nach diesen Phasen der Underperformance verkauft hätten.

Aber wenn du dir die Zeit genommen hättest, die ursprüngliche Strategie des Unternehmens zu verstehen, die darin bestand, stark in die Entwicklung von Inhalten zu investieren, um so viele Abonnenten wie möglich zu gewinnen, bevor Konkurrenten in den Streaming-Markt eintraten, hättest du deine Netflix-Position wahrscheinlich beibehalten und vielleicht sogar aufgestockt.

In den letzten zehn Jahren (von 2011 bis 2021) ist die Abonnentenzahl von Netflix von 26,3 Millionen auf 221,8 Millionen gestiegen. Und der Jahresumsatz des Unternehmens hat sich in dieser Zeit mehr als verneunfacht, während der Nettogewinn von 226 Millionen US-Dollar im Jahr 2011 auf 5,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 gestiegen ist. Wer das eigentliche Geschäft verfolgt hat und nicht nur den Aktienkurs, der wusste, dass Netflix seinen First-Mover-Vorteil nutzte, um von einer Verschiebung hin zum Streaming zu profitieren und ein innovatives, branchenführendes Unternehmen aufzubauen.

Er mag 91 Jahre alt sein, aber Warren Buffett ist geistig so fit wie eh und je. Als Investoren können wir immer noch viel von seinen Worten lernen. Wir sollten Investitionen als Anteile an echten Unternehmen betrachten und nicht als Charts und Ticker auf einem Bildschirm.

Der Artikel Diese lächerlich einfache Anlagestrategie von Warren Buffett könnte einen reich machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 11.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Netflix. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022