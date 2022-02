Diese heiße Wachstumsaktie hat gerade ihre Dividende um 77 % angehoben

Wichtige Punkte

Dieses Einzelhandelsunternehmen für ländlichen Lifestyle verzeichnete bis Ende 2021 ein starkes Wachstum.

Die Rendite wird bis 2022 bei über 10 % des Umsatzes liegen.

Höhere Cash-Renditen machen diese Aktie zu einem attraktiven Kauf.

Die Aktionäre von Tractor Supply (WKN: 889826) haben einen neuen Grund zum Feiern. Der Einzelhändler für ländliche Lebensart meldete vor Kurzem eine überraschend starke Umsatzentwicklung zum Jahresende 2021. Und die Unternehmensleitung gab eine optimistische Prognose für 2022 ab, während sie gleichzeitig ihre langfristigen Wachstumsaussichten erhöhte.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die bahnbrechenden Ergebnisse, die mit einer überraschenden Erhöhung der jährlichen Dividendenausschüttung um 77 % einhergingen.

Die Zahl der Kundenbesuche steigt

Die Anleger hatten im Vorfeld des Berichts hohe Wachstumserwartungen, aber Tractor Supply hat diese Vorhersagen bei Weitem übertroffen. Die Umsätze stiegen um 15 %, zusätzlich zu den 31 %, die das Unternehmen vor einem Jahr verzeichnete. Dank dieser Steigerung konnte der Einzelhändler seine jüngste, angehobene Prognose übertreffen. Der Jahresumsatz lag bei 12,73 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 12,6 Mrd. US-Dollar von Ende Oktober. Es war das siebte Quartal in Folge, in dem die Einzelhandelskette ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnete.

Steigende Durchschnittsausgaben spielten dabei die größte Rolle, denn das Auftragsvolumen stieg im zweistelligen Prozentbereich. Dennoch verzeichnete Tractor Supply im Vergleich zu den boomenden Ergebnissen Ende 2020 mehr Kundenbesuche. „Unser widerstandsfähiges und differenziertes Geschäftsmodell hat es uns ermöglicht, von den strukturellen Verbrauchertrends zu profitieren, die unser Geschäft begünstigen“, sagte CEO Hal Lawton in einer Presseerklärung.

Umgang mit diesen Kosten

Tractor Supply war wie alle seine Wettbewerber mit steigenden Kosten konfrontiert. Preiserhöhungen in Verbindung mit einer hohen Nachfrage nach Premiumprodukten in Nischenbereichen wie Heimtierbedarf und Haushaltspflege führten jedoch zu einem Anstieg der Gewinne. Die Bruttogewinnmarge sank nur geringfügig von 13,4 % des Umsatzes vor einem Jahr auf 12,6 %. Das Betriebsergebnis wuchs fast genauso schnell wie der Umsatz, sodass sich die Rendite von 9,4 % des Umsatzes vor einem Jahr auf 10,3 % des Umsatzes verbesserte.

TSCO OPERATIVE MARGE (letzte 12 Monate) DATEN VON YCHARTS

Dieser Erfolg kommt den Aktionären in vielerlei Hinsicht zugute, u. a. in Form steigender Cash-Renditen. Tractor Supply hat im vergangenen Jahr 800 Mio. US-Dollar für den Rückkauf von Aktien ausgegeben und gerade weitere Rückkäufe im Wert von 2 Mrd. US-Dollar genehmigt. Auch die vierteljährliche Dividende wurde um 77 % auf 0,92 US-Dollar pro Aktie erhöht und damit so stark wie nie zuvor. Mit 3,68 US-Dollar pro Aktie übertrifft die neue Rendite von 1,7 % jetzt bei Weitem die 1,4 %, die ein Anleger mit dem breiteren S&P 500 erzielen kann.

Investieren in Wachstum

Anleger sollten sich darüber freuen, dass Tractor Supply über alle Ressourcen verfügt, die es braucht, um seine Wachstumsdynamik zu steigern. Das Wachstum der neuen Läden könnte sich zum Beispiel von den 80 Neueröffnungen der letzten zwei Jahre beschleunigen. Und der Einzelhändler tätigt auch größere Übernahmen wie den kürzlich geplanten Kauf von Orscheln Farm & Home.

Die Geschäftsführung sieht eine bessere langfristige Zukunft vor sich, auch dank dieser zusätzlichen Ausgaben. Der Umsatz dürfte jedes Jahr um etwa 6 bis 7 % wachsen, da die flächenbereinigten Umsätze jährlich um etwa 4 bis 5 % steigen. Die operative Marge sollte wie in diesem Jahr mindestens 10 % betragen, könnte aber auch bis zu 11 % des Umsatzes erreichen.

Diese langfristigen Ziele implizieren ein zweistelliges Gewinnwachstum, was angesichts der boomenden Gewinnsteigerungen der letzten Jahre beeindruckend ist. Diese Steigerung wird auch durch steigende Dividenden unterstützt, da Tractor Supply mehr Spielraum findet, um seine Investoren durch höhere Rückkaufausgaben und eine schnell steigende Dividendenzahlung zu belohnen.

