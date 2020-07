Diese für den Primetime Emmy Award 2020 nominierten Serien laufen bei Sky

Unterföhring (ots) -- Nominierungen für "Watchmen", "Succession", "I Know This Much Is True", "Insecure", - Alle Serien exklusiv auf Sky - Preisverleihung in der Nacht vom 20. Auf den 21. September live auf TNT SerieDer Nominierungen für die Primetime Emmy Awards wurden soeben in Los Angeles bekannt gegeben.. Die Vergabe der Preise wird voraussichtlich in der Nacht vom 20. auf den 21. September um 2 Uhr deutscher Zeit live auf TNT Serie zu sehen sein. Moderiert wird die Show von Jimmy Kimmel. Die vollständige Zeremonie wird zudem am Montag, 21. September um 20.15 Uhr wiederholt.Die wichtigsten Nominierungen der Serien auf Sky im Überblick: "Watchmen", ab 1.9.2020 auf Abruf über Sky Ticket, Sky Go- Beste Miniserie - Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie, Regina King - Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Jeremy Irons"Succession", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Beste Dramaserie - Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Brian Cox - Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Jeremy Strong - Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Sarah Snook - Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Kieran Culkin - Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Matthew Macfadyen - Bester Gastdarsteller einer Dramaserie, James Cromwell - Beste Gastdarstellerin einer Dramaserie, Cherry Jones - Beste Gastdarstellerin einer Dramaserie Hariett Waller"I Know This Much Is True", ab 14.9.2020 auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Mark Ruffalo"Euphoria", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Bester Hauptdarstellerin einer Dramaserie, Zendaya"Westworld", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Jeffrey Wright - Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Thandie Newton"The Outsider", voraussichtlich in Q1/2021 auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf:- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Jason Bateman"Big Little Lies", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Meryl Streep - Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Laura Dern"Curb Your Enthusiasm", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie, Larry David - Beste Comedyserie"Insecure", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Beste Comedyserie - Beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie, Issa Rae - Beste Nebendarstellerin einer Comedyserie, Yvonne Orji"Bad Education", derzeit auf Sky Cinema sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Bester Hauptdarsteller eines TV-Films, Hugh Jackman"Black Monday", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie, Don Cheadle"Mrs. America", ab 1.9. auf Fox sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf:- Beste Miniserie - Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie, Cate BlanchettÜber Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien/perry-mason-185214 sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. 