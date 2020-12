Diese drei Buffett-Bücher solltest du für deinen Börsenerfolg 2021 lesen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das aktuelle Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Viele Anleger werden am Jahresende Bilanz ziehen und mit ihrem Anlageerfolg nicht zufrieden sein. Der eine Teil, weil sie tatsächlich Verluste erlitten haben, und die anderen, weil es sicher den Nachbarn gibt, dessen Gras noch grüner ist und dessen Aktien noch besser gelaufen sind. Das Gute ist, dass man sich als Investor sein Wissen stets verbessern und seine Anlagemethode weiter optimieren kann.

Besonders geeignet sind hierfür Bücher von oder über erfolgreiche Investoren wie Warren Buffett und deren Investmentprozesse. Da viele von euch bestimmt Gutscheine von Amazon (WKN: 906866) oder anderen Buchhändlern unter dem Baum zu Weihnachten finden, stelle ich heute drei Bücher vor, die ich in diesem Zusammenhang empfehlen kann.

So liest Warren Buffett Unternehmenszahlen

Als Börsenneuling hört man oft, dass Warren Buffett mit der Investition in qualitativ hochwertige Unternehmen so erfolgreich wurde. Aber woran kann man diese Qualität erkennen? Die Antwort darauf gibt das Buch von seiner ehemaligen Schwiegertochter Mary Buffett und ihrem Co-Autor David Clark.

Auf 224 Seiten zeigen sie, welche Kennzahlen ein herausragendes Unternehmen ausmachen und welche Messgrößen bei der Analyse von Warren Buffett besondere Beachtung finden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Werte wie die Brutto- oder Nettomarge, die in der Börsenberichterstattung kaum Erwähnung finden. Das Buch ist vor allem auch für Anfänger geeignet, da die Autoren alle Bestandteile eines Geschäftsberichts vorstellen und empfohlene Werte für Kennzahlen nennen. Zum Schluss wird die Bewertungsmethode von Warren Buffett zumindest kurz angerissen.

Die Essays von Warren Buffett

Das Buch von Lawrence Cunningham richtet sich an fortgeschrittenere Anleger. Es gibt einen noch tieferen Einblick in das Denken von Warren Buffett. Schließlich ist es eine aufbereitete Sammlung seiner jährlichen Briefe an seine Investoren. Auf 304 Seiten werden fast alle Themen besprochen, die für die Geldanlage wichtig sind. Dabei setzt der Altmeister immer wieder auf anschauliche Beispiele, seinen gesunden Menschenverstand und eine Prise Humor. Wer nach der Lektüre Gold noch für ein tolles Investment hält, dem ist nicht zu helfen.

Wie Warren Buffett sagt, ist er ein erfolgreicherer Investor, weil er auch Unternehmer ist, und ein besserer Unternehmer, weil er auch Investor ist. Das Thema „Kapitalallokation“ kann man daher kaum besser als in diesem Buch erklärt bekommen. Es wäre schön, wenn das Buch auch für DAX-Vorstände eine Pflichtlektüre wäre. Einige fragwürdige Entscheidungen könnten dadurch wohl vermieden werden.

Das Value-Investing-Handbuch

Ihr fragt euch, wie ihr die richtige Aktie finden sollt? Dieses Buch liefert euch sicher die Antwort. Das Buch von John Mihaljevic beschränkt sich dabei nicht auf die Methode von Warren Buffett, sondern stellt auch die Ansätze von anderen erfolgreichen Investoren vor. Die 400 Seiten sind eher für Fortgeschrittene geeignet. Dafür werden zum Beispiel der Deep-Value-Ansatz von Benjamin Graham erklärt, Summe-der-Teile-Analysen vorgestellt oder die magische Formel von Joel Greenblatt dargestellt.

Hochwertige Unternehmen sind in normalen Zeiten oft zu teuer. Durch das Buch werden zahlreiche Ideen vermittelt, wie man sein Arsenal zum Beispiel auch durch die Portfolios von Superinvestoren oder die Auswahl der besten Unternehmenslenker erweitern kann. Nach der Lektüre sollte man in jeder Börsenphase geeignete Investments finden können.

