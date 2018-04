Diese beliebte Investitionsstrategie funktioniert nicht mit Kryptowährungen

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Historisch gesehen war die Börse immer die beste Art, um Reichtum aufzubauen. Sicher, sie hat auch mal schlechte Zeiten gesehen. Aber es waren immerhin nur 20 Bärenmärkte im S&P 500 in den letzten 90 Jahren, nach Angaben von Yardeni Research. Aber am Ende des Tages haben die Aktien durchschnittlich 7 % pro Jahr, einschließlich der Wiederanlage der Dividende und inflationsbereinigt erwirtschaftet. Im Vergleich zu Anleihen, Rohstoffen, Spareinlagen und anderen Vermögenswerten hat die Börse auf lange Sicht mehr Wert geschaffen.

Natürlich übertraf der Kryptowährungswahn des letzten Jahres alle anderen Vermögenswerte einschließlich Aktien. Nachdem das Jahr mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von nur 17,7 Milliarden US-Dollar begonnen hatte, stieg die Gesamtmarktkapitalisierung aller virtuellen Währungen bis zum Jahresende auf 613 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 3.300 % entspricht. Solange wir leben, wird es wahrscheinlich kein weiteres Jahr wie dieses geben.

Der Aktienmarkt hat jedoch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Kryptowährungsmarkt: die Diversifikation.

Diversifizierung funktioniert mit Kryptowährungen einfach nicht

Im Allgemeinen hat die Diversifikation — nach Branchen und Sektoren, Marktkapitalisierung, Wachstumsrate oder Dividendenrendite — das Renditepotenzial deutlich erhöht. Wenn eine Branche schlecht abschneidet, kann ein diversifiziertes Portfolio mit einer anderen, florierenden Branche abgesichert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein diversifiziertes Portfolio mit Dividendenaktien zu zusammenzustellen. Alles, was es wirklich braucht, ist die Geduld, Disziplin und die Entschlossenheit, in regelmäßigen Abständen Aktien zu kaufen, unabhängig davon, wie „hoch“ oder „niedrig“ der Markt gehandelt wird.

Bei Kryptowährungen gibt es keine Diversifikation. Wir würden es gerne glauben, denn es gibt mehr als 1.600 investierbare virtuelle Währungen, jede mit einem eigenen Aktionsplan und oft eigener Blockchain – dem zugrundeliegenden digitalen und dezentralen Speicher, der für die Erfassung aller Transaktionen ohne die Notwendigkeit einer Bank verantwortlich ist. Aber es ist eine Tatsache, dass die meisten Kryptowährungen dazu neigen, sich zusammen mit Bitcoin, der größten digitalen Währung, zu bewegen. Damit ist es auch schon vorbei mit der Diversifizierung.

Warum Diversifikation im virtuellen Währungsbereich scheitert

Du könntest dich fragen, warum der Kauf einer Reihe von verschiedenen virtuellen Tokens nicht hilft, einige oder alle deine Verluste auszugleichen, wie es beim Kauf von Aktien der Fall ist. Ich glaube, es gibt 4 Antworten darauf.

Erstens gibt es einen deutlichen Mangel an Differenzierung. Es gibt, wie erwähnt, über 1.600 Kryptowährungen, in die man investieren kann. Das sind einfach zu viele. Man könnte wahrscheinlich 1.500 von ihnen entfernen, und hätte immer noch Schwierigkeiten, die Partnerschaften, Projekte und Missionen jeder der verbleibenden digitalen Währungen im Auge zu behalten. Es ist einfach unmöglich, herauszufinden, welche virtuellen Währungen Potenzial haben und welche nicht.

Zweitens gibt es für die Investoren keine fundamentalen Kennzahlen, was einen Vergleich zwischen virtuellen Währungen schwierig und willkürlich macht. Bestenfalls können die Investoren auf Projektpartnerschaften und die Verarbeitungsgeschwindigkeit blicken, aber das dürfte kaum ausreichen, um zu bestimmen, ob eine Kryptowährung langfristig besser als eine andere ist.

Drittens gibt es die Trennung zwischen der Blockchain-Technologie und den eigentlichen Tokens selbst. Das Problem bei fast allen Kryptowährungen ist, dass ihr potenzieller Wert an die Blockchain und die Fähigkeit, einer Industrie oder einem Sektor zu nutzen, gebunden ist. Die Investoren, die in virtuelle Token investieren, erhalten selten, wenn überhaupt, das Eigentum an der Blockchaind. Ohne das Eigentum an dem Vermögenswert, auf den es ankommt, hat man nichts Greifbares in der Hand.

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass der Kryptohandel in erster Linie von kurzsichtigen Kleinanlegern bestimmt wird. Diese oft emotionalen Investoren haben nicht die Mittel, um langfristig investiert zu bleiben, was bedeutet, dass jedes Nachrichtenereignis dazu führen kann, dass sie sofort verkaufen. Wir haben mehr als eine Schrecksekunde mit Bitcoin und anderen großen digitalen Währungen erlebt, die den gesamten Kryptomarkt ins Wanken gebracht haben.

Was ist die klügste Art, auf dem Kryptomarkt zu agieren?

Du fragst dich vielleicht: Gibt es eine gute Möglichkeit, hier zu investieren, ohne die Achterbahnfahrt zu riskieren, die bei praktisch allen virtuellen Token zum Alltag geworden ist? Ich würde vorläufig ja sagen, aber nur, wenn du bereit bist, Aktien zu kaufen, die auf mehr als nur virtuelle Währungen setzen.

Ich würde vorschlagen, auf die Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), wie NVIDIA (WKN:918422) und Advanced Micro Devices (WKN:863186), zu setzen. Sowohl NVIDIA als auch AMD stellen Grafikprozessoren her, die von den Kryptowährungsexperten zur Validierung von Transaktionen verwendet werden. Obwohl die Margen beim Mining deutlich niedriger sind als im Dezember 2017, ist es für die Miner immer noch recht profitabel, Transaktionen zu validieren und ihre Blockbelohnung in den Token der Kryptowährung einzusammeln. Damit sind die GPUs von NVIDIA und AMD sehr gefragt.

Der Vorteil dabei ist, dass wir davon viel mehr haben als nur GPUs, die an Miner verkauft werden. Die Unternehmenskunden und die Gaming-Industrie machen nach wie vor den Großteil des Umsatzes dieser Giganten aus, so dass der GPU-Verkauf an die Miner nur ein zusätzliches Extra ist.

Dennoch sind NVIDIA und AMD auch nicht von Nachteilen befreit. Tatsächlich könnte man sagen, dass die beiden in einer Zwickmühle stecken. Aufgrund der hohen Nachfrage nach GPUs sind die Preise für Grafikkarten in die Höhe geschossen. Damit verärgern sie ihre Stammkunden, die derzeit erheblich mehr für die Grafikkarten zahlen müssen. Diese Unternehmen könnten es riskieren, ihre Stammkunden zu entfremden und nichts zu tun, oder sie könnten einen GPU speziell für die Miner entwickeln, und das Wachstum, das sie von den Minern erhalten haben, durch ein größeres Angebot beeinträchtigen.

Das ist zwar nicht gerade eine gute Nachricht, aber ich glaube immer noch, dass NVIDIA und AMD der beste Weg für die Investoren sind, in Kryptos zu investieren, ohne unter der übermäßigen Volatilität zu leiden, die mit dem Kauf tatsächlicher virtueller Tokens verbunden ist.

