Diese beliebte Dividendenaktie mit 4,96 % Dividendenrendite kauft jetzt zusätzlich für 7 Mrd. US-Dollar Aktien zurück

Eine beliebte Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von derzeit 4,96 % ist die Aktie von Philip Morris (WKN: A0NDBJ). Der Tabakproduzent zahlt gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar je Aktie aus. Ein Wert, der, gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 98,84 US-Dollar, einer Dividendenrendite auf diesem Niveau entspricht.

Natürlich besitzen Tabakaktien ihre Risiken. Trotzdem könnte Philip Morris eine Dividendenaktie sein, die einen Blick wert ist. Das liegt unter anderem auch an dem Lauf mit inzwischen 13 Jahren konsequent jährlich wachsender Ausschüttungen. Nach dem Spin-Off vom ehemaligen Mutterkonzern Altria im Jahre 2008 gleicht das entsprechend einer überaus zuverlässigen Dividendenhistorie.

Es könnte jetzt jedoch einen weiteren Grund geben, warum die Aktie von Philip Morris neben der starken Dividende und der soliden Historie beliebter wird. Kleiner Spoiler vorab: Eine weitere Kapitalmaßnahme dürfte durchaus ihren Anteil daran haben.

Beliebte Dividendenaktie mit Aktienrückkäufen

Die Aktie von Philip Morris kann nämlich nicht nur als beliebte Dividendenaktie glänzen. Nein, sondern in Zukunft potenziell auch als starker Rückkäufer eigener Aktien. Zum Ende der letzten Woche hat das Management dabei eine Richtung vorgegeben, wie viele Anteilsscheine in den kommenden Jahren zurückgekauft werden sollen. Keine Frage: Das sollte Foolishe Investoren aufhorchen lassen.

Konkret hat das Management des Tabakkonzerns nämlich verkündet, rund 7 Mrd. US-Dollar zusätzlich zur Dividende in den Rückkauf eigener Aktien zu investieren. Der Zeitraum beginnt dabei nach der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal in diesem Börsenjahr. Allerdings endet das Rückkaufprogramm nicht in diesem Jahr, sondern besitzt eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren.

Der Schritt dieser beliebten Dividendenaktie ist trotzdem alles andere als trivial. Das liegt zum einen daran, dass der aktuelle Aktienkurs noch immer ca. 20 % unter dem Rekordhoch vom Mai des Jahres 2017 liegt. Sowie zum anderen daran, dass Philip Morris mit diesen Aktienrückkäufen rund 4,5 % aller ausstehenden Aktien kaufen und einziehen könnte. Der Anteil, den jeder Investor mit den verbleibenden Aktien hält, dürfte damit entsprechend größer werden.

Zudem zeigt Philip Morris mit dem Aktienrückkaufprogramm, dass die operative Lage augenscheinlich sicher ist. Zwar machen sich einige Investoren Sorgen um die Nachhaltigkeit der Tabakbranche. Einige Produkte sind verboten, die Reichweite und das Angebot könnten in Zukunft geringer sein. Mit der starken Dividende und den jetzt verkündeten Aktienrückkäufen könnte Philip Morris jedoch eine beliebte Dividendenaktie bleiben.

Eine spannende Maßnahme!

Dass Philip Morris jetzt für rund 7 Mrd. US-Dollar eigene Aktien kauft und einzieht, können wir daher als Zeichen der Stärke werten. Sowie als Indikator dafür, dass die Dividende bei dieser Aktie eben nicht das einzige attraktive Merkmal ist. Trotzdem bleibt es natürlich an dir zu entscheiden, ob dir der unternehmensorientierte Gesamtmix zusagt. Beziehungsweise, ob du bei dieser beliebten Dividendenaktie zugreifen willst. Oder vielleicht besser nicht.

