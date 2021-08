Diese Wachstumsaktie könnte sich in 10 Jahren verzehnfachen

Wichtige Punkte

Lemonades Marktchance übersteigt 400 Milliarden US-Dollar und sein KI-gestütztes Geschäftsmodell unterscheidet es von anderen Versicherungsunternehmen.

Die Aktie von Lemonade könnte sich bis 2031 verzehnfachen.

Versicherungen sind eine der größten Industrien der Welt und generieren jedes Jahr über 5 Billionen US-Dollar an Prämien. Aber es ist auch eine stark fragmentierte Branche. In diesem Zusammenhang gibt es viele der heutigen Marktführer schon seit einem Jahrhundert oder länger, und keiner hat mehr als 4 % Marktanteil. Darüber hinaus wurden diese gigantischen Unternehmen auf alten Technologien aufgebaut, was bedeutet, dass sie nicht für modernste Datenwissenschaft konzipiert wurden.

Aber Lemonade (WKN: A2P7Z1) wurde für Big Data entwickelt. Hier erfährst du, warum diese Aktie in den nächsten zehn Jahren um das Zehnfache wachsen könnte.

Die Marktchance von Lemonade

Lemonade ist ein KI-gestütztes Versicherungsunternehmen. Seine digitale, mobilfreundliche Plattform bietet derzeit Hausbesitzer-, Mieter-, Haustier- und Risikolebensversicherungen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden an. Kürzlich kündigte das Unternehmen Lemonade Car an, ein Autoversicherungsprodukt, das in naher Zukunft starten soll.

Insgesamt schätzt das Management die Marktchancen von Lemonade auf über 400 Milliarden US-Dollar, wovon 300 Milliarden US-Dollar auf Lemonade Car entfallen. Das bedeutet, dass dieses neue Produkt in den kommenden Jahren ein bedeutender Wachstumstreiber sein könnte.

Lemonades Vorteile

Lemonade hat zwei entscheidende Vorteile, und der erste bezieht sich auf die Daten. Ein typisches Beispiel: Normale Versicherungsunternehmen stellen 20 bis 50 Fragen auf einem typischen Hausbesitzer-Policenformular, was bedeutet, dass sie 20 bis 50 Daten sammeln. Im Vergleich dazu zeigt die digitale Plattform von Lemonade 1.700 Details auf, und der Antragsprozess dauert nur zwei Minuten.

Wie ist das möglich? Lemonade nutzt KI-Chatbots, um Kunden anzusprechen, und seine Plattform wurde für Datenarten entwickelt, die von herkömmlichen Systemen nicht erfasst werden können. So sammelt Lemonade neben den Standardfragen auch Details wie die Tageszeit, den Gerätetyp und die Zeit, die mit der Anwendung verbracht wurde. Mit diesen Hinweisen kann das Unternehmen Risiken vorhersagen, indem es Korrelationen zwischen scheinbar unzusammenhängenden Daten herstellt.

Letztendlich sollte dieser Vorteil Lemonade erlauben, Policen zu zeichnen und Betrug effektiver zu erkennen als seine Konkurrenten. Anders ausgedrückt sollte die Schadenquote (d. h. der Prozentsatz der Prämien, der in Form von Schadensfällen ausgezahlt wird) niedriger als der Durchschnitt sein, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Bargeld behalten sollte. Das wiederum sollte zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher führen.

Der zweite Vorteil von Lemonade ist sein einzigartiges Geschäftsmodell. Das Endergebnis ist für traditionelle Versicherer schwarz und weiß: Prämien kassieren, Ansprüche und Kosten bezahlen, und alles, was übrig bleibt, ist Gewinn. Das schafft natürlich einen Interessenkonflikt, da es einen Anreiz gibt, Ansprüche zu verweigern.

Um dieses Problem zu lösen, wählt Lemonade einen Festpreisansatz. Kurz gesagt, Lemonade behält 25 % der Prämien und verwendet den Rest, um Ansprüche und Kosten zu decken. Und wenn etwas übrig bleibt, spendet Lemonade das Geld für wohltätige Zwecke. Das bedeutet, dass das Unternehmen nicht von der Verweigerung von Ansprüchen profitiert, zumindest nicht im gleichen Ausmaß wie herkömmliche Versicherungsanbieter. Mit anderen Worten, Lemonades Werte sind besser mit denen seiner Kunden abgestimmt.

Lemonades Performance

Es ist noch früh, aber die Performance von Lemonade ist vielversprechend. Die Brutto-Schadensquote sank von 113 % im Jahr 2018 auf 71 % im Jahr 2020, obwohl sie in Q1 2021 auf 121 % anstieg. Dies war jedoch ausschließlich auf den Wintersturm Uri in Texas zurückzuführen, ein Markt, in dem Lemonades Geschäft historisch gesehen stark konzentriert war. Das Positive daran ist, dass das Unternehmen jedes Jahr ein wenig mehr diversifiziert.

Noch wichtiger ist, dass, wenn du die Auswirkungen dieser katastrophalen Verluste ausklammerst, Lemonades Verlustquote im letzten Quartal bei 71 % gelegen hätte – etwa 11 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt. Das deutet darauf hin, dass Lemonades KI-gestützte Plattform infolgedessen effizienter ist als konventionelle Systeme.

Noch wichtiger ist, dass die Verbraucher Lemonade lieben. Laut einem Bericht von Clearsurance ist Lemonade der am besten bewertete Anbieter von Hausbesitzer- und Mieterpolicen, und ich denke, das Unternehmen kann nach dem Start von Lemonade Car den Spitzenplatz in der Autokategorie einnehmen.

Es überrascht nicht, dass die Fähigkeit von Lemonade, die Verbraucher zu begeistern, zu einer erheblichen Nachfrage geführt hat, wie das schnelle Wachstum beweist.

Kennzahl Q1 2019 (letzte 12 Monate) Q1 2021 (letzte 12 Monate) CAGR Kunden 371.571 1.096.618 72 % Bruttogewinn 4,4 Mio. USD 22,1 Mio. USD 124 %

DATENQUELLE: LEMONADE SEC-ANGABEN; CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Mit Blick auf die Zukunft steht Lemonade sicherlich einem harten Wettbewerb gegenüber, und die Aktie wird derzeit mit dem 55-Fachen des Umsatzes sehr teuer gehandelt. Aber disruptive Tech-Unternehmen stehen oft vor ähnlichen Situationen, und keine dieser Hürden ist unüberwindbar.

Vielmehr baut Lemonade sein Geschäft rund um Big Data auf, und ich glaube, dass dies dem Unternehmen einen nachhaltigen Vorteil verschaffen wird. Das sollte Lemonade helfen, einen guten Teil seiner enormen Marktchancen zu ergreifen. Deshalb könnte diese Wachstumsaktie bis 2031 um das Zehnfache wachsen.

