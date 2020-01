Diese Wachstumsaktie ist binnen Jahresfrist um 50,8 % gestiegen – jetzt bloß Pfoten weg?!

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Die Aktie von Zalando (WKN: ZAL111) hat innerhalb der vergangenen rund zwölf Monate eine starke Performance hingelegt. Binnen Jahresfrist stieg der Aktienkurs von 29,93 Euro auf derzeit 45,15 Euro (27.01.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht immerhin einem rasanten Kursplus von 50,8 %, womit diese Wachstumsaktie sogar den breiten Markt hinter sich gelassen hätte.

Doch was ist die Aktie von Zalando auf dem aktuellen Niveau? Eher ein teurer Griff in ein fallendes Messer oder aber noch immer eine stark wachsende Chance, die gerade erst an Fahrt aufgenommen hat? Eine spannende Frage, der wir uns im Folgenden mal etwas näher widmen wollen.

Starke Meilensteine im letzten Jahr

Grundsätzlich scheint die Wachstumsaktie hinter Zalando noch immer sehr intakt zu sein. Im Bereich des E-Commerce wachsen wesentliche Kennzahlen immer weiter und gerade innerhalb des Zahlenwerks für die ersten neun Monate des letzten Jahres konnte der Onlinemodehändler wesentliche Fortschritte erzielen.

Die Umsätze stiegen innerhalb des dritten Quartals erneut um 26,7 % auf 1,52 Mrd. Euro, das Gross Merchandise Volume hingegen legte um 24,6 % auf 1,89 Mrd. Euro zu. Mit einem EBIT von 6,3 Mio. Euro schaffte es der E-Commerce-Akteur sogar in die Gewinnzone. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.

Doch auch die nichtfinanziellen Kennzahlen deuten eine starke Performance an. Die Site-Visits innerhalb eines Quartals lagen erstmals über einer Milliarde und die aktiven Käufer stiegen im Jahresvergleich auf 29,5 Mio. an. Die Zalando-Plattform wächst somit stetig weiter, was grundsätzlich für eine intakte Wachstumsgeschichte sprechen könnte.

Sofern das Zahlenwerk daher so rasant und wachstumsstark bleibt, spricht hier vor allem langfristig wenig gegen eine Fortsetzung dieser Rallye. Die Aktie wird dabei gemessen an den annualisierten Umsätzen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von in etwa 2 bepreist. Das könnte möglicherweise sogar eine vergleichsweise günstige Ausgangslage für eine solche Wachstumsgeschichte sein.

Wieso das Wachstum anhalten sollte

Bleibt nun natürlich noch die Frage, was bei der Aktie von Zalando über die kommenden Jahre und Jahrzehnte dafürsprechen könnte, dass das Wachstum so stark bleibt. Natürlich, einerseits kann man eine solche Investitionsthese ganz grob auf weitere Präferenzen der Verbraucher hin zum Onlinehandel stützen. Allerdings gibt es auch unternehmensspezifische Dinge, die hierbei relevant werden.

Insbesondere die nichtfinanziellen Kennzahlen zeigen schließlich sehr deutlich, dass das Netzwerk von Zalando immer größer und attraktiver wird. Mehr als eine Milliarde Visits im Quartal sprechen hier für eine starke Reichweite und eine in Europa führende Dominanz. Zudem sind 29,5 Mio. aktive Käufer eine starke Ausgangslage, die auch für weitere Marken immer attraktiver wird. Zalando könnte hier über Jahre und Jahrzehnte hinweg das Maß aller Dinge im Onlinemodehandel bleiben.

Ein Wettbewerbsvorteil, der nicht weniger wird und in den kommenden Jahren zu starken Renditen durch starkes Wachstum führen könnte. Möglicherweise empfiehlt es sich daher, diesen Aspekt einmal näher zu beleuchten oder zu überprüfen, wie stark die Marke Zalando im Vergleich zur Konkurrenz inzwischen ist.

Eine spannende Wachstumsgeschichte

Die Aktie von Zalando gehörte somit im letzten Jahr zu den erfolgreicheren MDAX-Wachstumsgeschichten. Mit einem Kursplus von über 50 % innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat der Onlinemodehändler ein starkes Ausrufezeichen demonstriert, das jedoch erst der Beginn einer größeren Performance werden könnte.

Die Quartalszahlen bleiben jedenfalls stark, der Wettbewerbsvorteil des Netzwerkeffekts wird stetig größer und mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 11,5 Mrd. Euro ist die Aktie für einen dynamischen E-Commerce-Akteur gemessen am Börsenwert ebenfalls günstig. Pfoten weg könnte daher sogar die falsche Maxime sein.

