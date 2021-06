Diese US-Werte starten durch

Liebe Leser, kaum hatten sich die US-Märkte am Freitag vergangener Woche nach unten bewegt, schien die Angst zahlreicher Analysten groß zu sein. Es war teils von einem bevorstehenden Crash oder zumindest einer größeren Korrektur die Rede. Falsch: Die Kurse steigen. Futures zeigten Erholung an Die Futures zeigten schon vor dem Handelsbeginn am gestrigen Tag in den USA an, dass die Kurse steigen würden. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!