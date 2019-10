Diese Topaktie mit Topdividende ist immer noch richtig billig (und im Rallye-Modus)!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist in diesem Jahr regelrecht in einem Rallye-Modus. Alleine seit Jahresanfang stieg das Papier des Rückversicherers von einem Kursniveau von 188,40 Euro auf die aktuelle Notierung bei 235,80 Euro. Das entspricht immerhin einem rasanten Kursplus von sage und schreibe 25 % in einem durchaus turbulenten Zeitraum.

Über die Gründe für diese rasante Entwicklung können wir natürlich vortrefflich spekulieren. Die eher defensive Dividende und die preiswerte Bewertung wird hier jedoch mit Sicherheit einen gewaltigen Ausschlag gegeben haben.

Nichtsdestoweniger bin ich noch immer davon überzeugt, dass die Münchener-Rück-Aktie auch gegenwärtig noch immer preiswert bewertet wird und natürlich auch noch immer mit Dividendenvorzügen glänzen kann. Lass uns das im Folgenden mal ein kleines bisschen näher beleuchten.

Die Bewertung im Blick

Trotz des rasanten Kursanstiegs um rund ein Viertel seit Beginn des aktuellen Börsenjahres ist die Bewertung des Rückversicherers noch immer eher als moderat zu bezeichnen. Vielleicht hast du es in den vergangenen Tagen und Wochen bereits aufgeschnappt, allerdings kam die Münchener Rück im vergangenen Jahr auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 15,53 Euro, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier auf rund 15,2 beläuft. Allerdings ist das bei Weitem noch nicht alles.

Der für Versicherer stets wichtige Buchwert je Aktie belief sich zudem auf 176,34 Euro, wodurch sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis hier auf 1,33 beläuft. Eine durchaus interessante Bewertung für eine gegenwärtig rasant wachsende Aktie.

Apropos rasantes Wachstum, auch diesbezüglich existiert so einiges, das man als Investor oder Interessierter besser wissen sollte. Einerseits möchte die Münchener Rück so beispielsweise den operativen Gewinn in diesem Jahr um rund 8,5 % auf 2,5 Mrd. Euro steigern. Im kommenden Jahr soll es dann einen erneuten Anstieg um rund 12 % auf 2,8 Mrd. Euro geben. Die Münchener Rück wächst derzeit somit organisch durchaus rasant.

Allerdings dürfte dieses Wachstum noch durch Aktienrückkäufe und die dadurch konsequent reduzierte Aktienbasis beschleunigt werden. Alleine in diesem Jahr hat der Rückversicherer für eine Milliarde Euro eigene Aktien eingezogen, was einem relativen Anteil von ca. 3 % entspricht. Somit dürfte sich das Ergebniswachstum alleine in diesem Jahr wohl noch einmal um diesen Faktor beschleunigen, was die Bewertung im Gegenzug noch preiswerter werden lassen dürfte.

Die Basics: Die Dividende

Zudem zahlt die Münchener Rück auch immer noch eine stabile und insbesondere verlässliche Dividende an die Investoren aus. Ein Blickwinkel, den viele Fools unter euch schon ausreichend kennen dürften. Zumindest, sofern du das eine oder andere Mal meine Artikel liest, bei denen die Münchener Rück immer mal wieder eine Rolle spielt.

Aber für alle, die nicht dazugehören, hier zunächst ein Blick auf die Basics: Für das vergangene Geschäftsjahr 2018 zahlte die Münchener Rück zuletzt eine Dividende in Höhe von 9,25 Euro an die Investoren aus, die gegenwärtig einer Dividendenrendite in Höhe von 3,92 % entsprechen würden. Zudem hat der Rückversicherer inzwischen seit über 50 Jahren nicht mehr seine Dividende gekürzt und im vergangenen Jahr einen Gewinnanteil in Höhe von knapp 60 % für die eigene Dividende verwendet.

Was den Rückversicherer jedoch trotz dieser möglicherweise gegenwärtig eher geringen Dividendenrendite auch aus Sicht der Dividende so attraktiv macht, ist das mögliche Dividendenwachstum. Dass der Rückversicherer derzeit auf Wachstumskurs ist, wird mit Sicherheit nicht spurlos an den Ausschüttungen vorbeigehen. Alleine in den kommenden zwei Jahren könnte die Dividende so beispielsweise auf 11,25 Euro ansteigen (wenn wir das Gewinnwachstum für die Dividende zugrunde legen), was ein durchaus interessantes Szenario wäre. Gleichzeitig würde das nämlich bedeuten, dass hier die Dividendenrendite dann wieder auf rund 4,77 % ansteigen würde.

Münchener Rück: Gerade erst an Fahrt aufgenommen?

Die Münchener Rück ist somit durchaus eine interessante Aktie. Der DAX-Vertreter hat in diesem Jahr zwar bereits eine interessante Rallye hingelegt. Allerdings ist die Bewertung noch immer günstig, die Dividende stark und das Wachstum gerade dabei, an Fahrt aufzunehmen. Wobei einige Investoren möglicherweise neben den Dividenden die Aktienrückkäufe aus den Augen verlieren, die hier ebenfalls für ein beschleunigtes Ergebniswachstum je Aktie sorgen können.

Vielleicht ist das Papier des Rückversicherers aufgrund dieser Bewertungsvorzüge noch immer einen Foolishen Blick wert. Schaden kann dieser jedenfalls meiner Meinung nach nicht.

