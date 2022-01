Diese Top-Growth-Aktien besitzen schon jetzt das Fundament für eine goldene Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Growth-Aktien sind zugegebenermaßen zuletzt nicht mehr so beliebt gewesen. Insbesondere kleinere, dynamische Akteure sind zuletzt stark eingebrochen. Korrekturen um 50 % oder mehr gibt es bei vielen Aktien, die während der Pandemie ordentlich durchgestartet sind. Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich auf die Qualität hinter den Aktien zu konzentrieren.

Ich jedenfalls konzentriere mich vermehrt auf das Fundament einer goldenen Zukunft, die meine Growth-Aktien jetzt besitzen sollten. Intuitive Surgical (WKN: 888024) und PayPal (WKN: A14R7U) sind dabei auf meinem Radar aufgetaucht. Hier sind meine Beobachtungen, die du vielleicht als Investor kennenlernen möchtest.

Growth-Aktie mit starkem Fundament: Intuitive Surgical

Intuitive Surgical ist jedenfalls eine Growth-Aktie, bei der ich das Fundament für eine goldene Zukunft wittere. Der Name sagt dir noch nix? Gar nicht schlimm. Dabei handelt es sich jedenfalls um einen Tech-Akteur, der an Roboterassistenzsystemen für Ärzte bei Operationen arbeitet. Mit dem Da-Vinci-Gerät ist ein erster Kassenschlager auf dem Markt, der bei kleineren Operationen an der Prostata oder gynäkologischen Eingriffen bereits hilfreich ist.

Kommen wir nun zu dem Fundament für die goldene Zukunft: Intuitive Surgical besitzt derzeit eine Basis von 6.525 Einheiten, die in Krankenhäusern montiert sind. Weitere 336 kamen alleine im letzten Quartal dazu, das heißt, dieses Fundament wächst konsequent weiter. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen außerdem 10 Mio. Operationen mit den Da-Vinci-Geräten feiern, was zeigt: Die Technologie funktioniert.

Die goldene Zukunft dieser Growth-Aktie ist daher die Basis der installierten Produkte, die Wartung und wiederkehrende Umsätze durch Verbrauchsmaterial bedeutet. Krankenhäuser werden sich mit einem einmal gekauften Gerät mit Sicherheit nicht schnell nach Alternativen umsehen, die Bindung ist entsprechend hoch. Wenn das Management weitere OP-Verfahren mit den Apparaturen entwickelt, so steigt der Wert für die Krankenhäuser und die Möglichkeit, die Geräte effizienter und häufiger zu nutzen. Das wiederum dürfte eine weitere Wachstumsspirale auslösen.

PayPal: 416 oder 430 Mio. Nutzer lügen nicht

PayPal ist eine weitere Growth-Aktie, bei der ich das Fundament für eine goldene Zukunft sehe. Die Aktie besitzt ein starkes Ökosystem, das jetzt monetarisiert werden kann. Per Ende des letzten Quartals lag der Wert bei 416 Mio. Das wiederum hat einem Anstieg von 13 Mio. bedeutet. Wobei die Prognose für das Ende des vierten Quartals bislang bei 430 Mio. gelegen hat.

Mio., Mio.! Aber genau das ist es, was PayPal ausmacht: Ein starkes Ökosystem im Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen. Der Markt wächst von selbst, immer regelmäßiger findet eine Abkehr von Bargeld statt, selbst in eigentlich konservativen Märkten wie Deutschland. Langfristig existiert daher genügend Raum für diese vielen Nutzer, konsequenter PayPal für ihre Zahlungsprozesse zu nutzen.

Wichtig ist bei PayPal jetzt, dass man am Puls der Zeit bleibt. Mit Experimenten wie einem Stablecoin beweist man, dass genau das jetzt der Fall ist. Langfristig ist daher schon jetzt das Fundament für eine goldene Zukunft durch das solide Ökosystem gegeben, das die Qualität dieser Wachstumsgeschichte unterstreicht.

Der Artikel Diese Top-Growth-Aktien besitzen schon jetzt das Fundament für eine goldene Zukunft ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical und PayPal Holdings und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $75 Call auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2022