Diese Top-Aktien könnten dich im Dezember & darüber hinaus reicher machen

Top-Aktien, die dich noch im Dezember und darüber hinaus reicher machen können? Das klingt nach interessanten Gesamtpaketen. Wobei ein einzelner Monat natürlich keine Foolishe Investitionsthese abbildet.

Aber genug der einleitenden Worte: Riskieren wir lieber einen Blick auf die Top-Aktien, die im Dezember in diesem Kontext relevant sind. Möglicherweise findest du spannende Kandidaten mit ansprechenden Investitionsthesen. Sowie einen Grund, dir die Aktien jetzt noch in diesem Monat näher anzusehen.

Top-Aktie, die im Dezember vor einem Momentum steht: Sea Limited

Eine erste Top-Aktie, die dich möglicherweise noch im Dezember reicher machen könnte, ist die von Sea Limited (WKN: A2H5LX). Grundsätzlich besitzt die Aktie derzeit einen attraktiven Discount, immerhin ist sie von über 300 Euro bis auf ca. 230 Euro eingebrochen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Auch operativ könnte dieser Winter ein spannender Zeitraum sein.

Sea Limited besitzt jedenfalls zwei bis drei Megatrends, die jetzt erneut profitieren könnten. Zum einen ist das der E-Commerce mit Shopee, der jetzt vor und in der Vorweihnachts- und Feiertagszeit steckt. Mehr Volumen in diesem Geschäftsbereich? Definitiv möglich. Zum anderen gehört zu dem Gesamtkonzern mit Garena ein Mobile-Gaming-Segment. Auch dieser Geschäftsbereich dürfte in der Pandemie und steigenden Fallzahlen wieder vermehrt Anklang finden. Wachstum? Ja, definitiv möglich. Zu guter Letzt gibt es außerdem noch SeaMoney, einen digitalen Zahlungsdienstleister, der inzwischen über 39 Mio. Nutzer besitzt. Digitales Bezahlen ergänzt die Geschäftsmodelle hervorragend und führt jetzt im Winter-Weihnachtsquartal möglicherweise zu einem ebenfalls sehr stark wachsenden Volumen.

Falls dich das nicht überzeugt, dann möglicherweise das allgemeine Wachstum. Zuletzt wuchs Sea Limited im dritten Quartal um 121,8 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 145,2 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit bei 13,4. Auch das formt für mich mit dem starken Wachstum eine Top-Aktie, die dich im Dezember oder zumindest auf Jahre hinweg reicher machen könnte.

Innovative Industrial Properties: Neue Dividende?

Eine zweite spannende Top-Aktie, die dich im Dezember reicher machen könnte, ist womöglich Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Mit dem Dezember endet schließlich erneut ein Quartal. Bis dahin dürfte das Management des Real Estate Investment Trusts eines verkünden: die gezahlte Dividende.

Zuletzt erhöhte Innovative Industrial Properties die vierteljährliche Ausschüttungssumme je Aktie von 1,40 auf 1,50 US-Dollar. Das ist ein starkes Wachstum von über 7 % im Quartalsvergleich. Ob es bei einer solchen Entwicklung bleibt, das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Im Zweifel wäre eine positive Überraschung jedoch vermutlich auch für den Aktienkurs gut.

Aber die Top-Aktie Innovative Industrial Properties ist nicht nur im Dezember interessant. Und natürlich ist sie es auch nicht nur wegen der Dividende oder möglicher Aktienkurssteigerungen. Anhand solcher fundamentalen Einblicke erkennen wir bloß, dass die operative Wachstumsgeschichte als Real Estate Investment Trust im Cannabis-Segment intakt ist. Grundsätzlich existiert dabei noch jede Menge Potenzial, um operativ noch deutlich weiterzuwachsen.

Der Artikel Diese Top-Aktien könnten dich im Dezember & darüber hinaus reicher machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und Sea Limited.

