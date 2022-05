Diese Top-Aktien gehören auf deine Watchlist

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Top-Aktien auf der Watchlist: Jeder Investor sollte eine solche führen, um ausreichend qualitative Aktien im Blick zu haben und im Zweifel zukaufen zu können, wenn man sieht, dass sich ein attraktives Renditepotenzial ergibt.

Zwei Top-Aktien auf meiner Watchlist sind derzeit die von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) und von Realty Income (WKN: 899744). Beide besitzen definitiv eine ausreichende Qualität. Aber für einen Nachkauf reicht es bislang noch nicht. Blicken wir heute auf beide Faktoren.

Novo Nordisk: Top-Aktie auf der Watchlist?

Die Aktie von Novo Nordisk ist noch keine Top-Aktie in meinem Depot. Aber eine, die auf meiner Watchlist sehr weit oben rankt. Ganz ehrlich: Manchmal bereue ich, dass ich die Qualität dieser Aktie nicht auf dem ersten Blick erkannt habe.

Novo Nordisk ist führend im Bereich der Diabetesversorgung, was unter anderem an starken Kassenschlagern wie Ozempic und Victoza liegt. Mit Rybelsus ist bereits der nächste Name ein Top-Kandidat, der eine ähnliche Stärke erreichen kann. Die Reihe der Semaglutide und eine orale Verabreichungsform unterstreichen den führenden Anspruch, vielleicht auf Jahrzehnte hinweg.

Allerdings besitzt die Qualität ihren Preis. Die Top-Aktie Novo Nordisk wies zuletzt zwar ein Umsatzwachstum von 24 % im Jahresvergleich aus. Mit einem Ergebniswachstum von 14 % im Jahresvergleich und auf Basis jeder einzelnen Aktie erkennen wir, dass die Produkte sehr gefragt sind. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Mitte der 30er ist jedoch nicht gerade preiswert. Deshalb warte ich auf eine günstigere Bewertung, ehe ich bei dieser Top-Aktie auf meiner Watchlist den Einsatz noch einmal erhöhe.

Realty Income: Warten wir auf etwas mehr Dividende

Realty Income ist die zweite Top-Aktie, die auf meiner Watchlist sehr weit oben steht. Die Aktie ist ebenfalls in meinem Depot vertreten. Aber ich sehe hier die Möglichkeit, mit einem wachsenden Depot immer mal wieder zu zu kaufen. Aufgrund der Qualität, der starken Dividende und einem zeitlosen Ansatz mit weiteren Wachstumsmöglichkeiten ist eine ebenso zeitlose Investitionsthese gegeben.

Realty Income besitzt über 11.000 verschiedene Immobilien, was eine sehr breite Basis ist. Mit Tripel-Net-Lease-Verträgen verfügt der US-REIT über eine defensive Basis. Per Zukauf und gewissen Mietsteigerungen kann es ein moderates Wachstum geben. Aber: The Monthly Dividend Company besitzt ihren Preis. Selbst für ein moderates Wachstumspotenzial.

Derzeit liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 17,5, und mit einer Dividendenrendite von 4,4 % ist die Bewertung nicht zu teuer. Um mehr Gesamtrendite herauszukitzeln, sollten es jedoch mindestens 5 % Dividendenrendite sein. Dann wechselt diese Top-Aktie von der Watchlist in mein Depot, ein weiteres Mal.

