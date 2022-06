Diese Top-Aktie von Cathie Wood ist im Juni mein Favorit!

Eine Top-Aktie von Cathie Wood, die im Juni mein Favorit ist? Es gibt zugegebenermaßen einige spannende Namen in den ETFs der Starinvestorin, die jetzt einen näheren Blick verdient haben. Schließlich ist Wood eine Investorin, die auf Innovationen setzt und dabei selektiv gute Geschäftsmodelle auswählt. Aber auch auf eine gewisse Breite setzt.

Müsste ich mich jetzt entscheiden, so hätte ich einen Favoriten: Block (WKN: A143D6). Hinter der Aktie von Cathie Wood steckt ein intaktes Geschäftsmodell mit einem Ökosystem und einem klaren Wachstum. Das reicht aus, auch wenn ein Merkmal fehlt, das der breite Markt gerne sehen möchte. Genau das führte jedoch zu der jetzt vorhandenen günstigen Bewertung.

Block: Top-Aktie von Cathie Wood jetzt mein Favorit!

Hinter Block steckt eine Top-Aktie, in die Cathie Wood investiert und die mit den digitalen Zahlungsdienstleistungen auf einen intakten Wachstumsmarkt setzt. Das erkennen wir auch, wenn wir uns die Quartalszahlen noch einmal näher ansehen.

So kam Block im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2022 auf ein Umsatzwachstum von 44 % im Jahresvergleich auf 2,23 Mrd. US-Dollar. Auch das operative Ergebnis wuchs um 34 % auf 1,29 Mrd. US-Dollar. Starke Werte für einen Zahlungsdienstleister. Wobei die Cash App mit einem operativen Ergebnis von inzwischen über 600 Mio. US-Dollar fast einen gleichrangigen Effekt hat wie die klassischen Zahlungsdienstleistungen unter Square. Zwei starke Standbeine erkennen Foolishe Investoren daher im Grunde genommen.

Trotzdem lag das Nettoergebnis bei einem Verlust von 204 Mio. US-Dollar. Die Top-Aktie von Cathie Wood ist daher nicht nachhaltig profitabel. Ein Merkmal, das der breite Markt derzeit kaum verzeiht. Dabei übersieht er jedoch, dass ein starkes Ökosystem hinter der Aktie steckt. Zahlungsdienstleistungen und private App-Lösungen gehen Hand in Hand. Ob klassische Bank- und Konto-Funktionen oder Kryptowährungen oder Steuerlösungen und andere Mehrwertservices: All das steht im Vordergrund. Das Management hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, jedem Zugang zu den Lösungen zu gewähren. Deshalb ist Square unter anderem bei kleinen bis mittelgroßen Händlern so beliebt.

Ökosystem, Wachstum und Megatrend sind intakt. Daneben ist die Top-Aktie von Cathie Wood eher günstig bewertet. Block kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 41,7 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 5 liegt und das Vielfache vom operativen Ergebnis bei ca. 10. Allmählich nähern wir uns auch hier daher einem Value-Niveau.

Günstig und stark!

Block ist daher eine Top-Aktie von Cathie Wood, die jetzt günstig und sehr aussichtsreich ist. Das Wachstum ist intakt, es geht außerdem um ein starkes Ökosystem mit weiterem Growth-Potenzial. Ich sehe jetzt jedenfalls eine gute, langfristig orientierte Chance, die jetzt im Juni noch einmal einbricht. Wer noch nicht zugeschlagen hat, sollte vielleicht einen näheren Blick riskieren.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block Inc.

