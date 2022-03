Diese Top-Aktie ist meine persönliche ETF-Alternative

Eine Top-Aktie als ETF-Alternative? Zugegebenermaßen sollten passive Investoren Vorsicht walten lassen, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Eine einzelne Aktie kann in den allerseltensten Fällen überhaupt diesen Anspruch erfüllen. Und stets mit Abstrichen.

Trotzdem ist die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) für mich eine ETF-Alternative. In Teilen besser, in anderen Teilen schlechter. Aber in Summe eine Möglichkeit zu investieren, die ich inzwischen lieber verwende als beispielsweise einen Indexfonds auf den MSCI World.

Darum ist Berkshire Hathaway für mich die ETF-Alternative

Zunächst einmal zu den Business-Basics. Berkshire Hathaway besitzt ein Kerngeschäft, das in sich diversifiziert ist. Mit den sogenannten Big 4, dem Versicherungsgeschäft, der Energiesparte, Infrastrukturbeteiligungen und Apple erkennen wir bereits ein solides Maß an Diversifikation. Das wird wiederum verfeinert durch kleinere börsennotierte Beteiligungen und andere verbundene Unternehmen. Diversifikation und Allokation sind daher gegeben. So wie beispielsweise bei einem ETF auf den MSCI World oder dem S&P 500. Nur in einem noch kleineren, stärker konzentrierten Stil.

Der Ansatz ist für mich auch mit Blick auf die Rendite einer ETF-Alternative sehr ähnlich. Es geht nicht primär darum, eine maximale, schnelle Rendite zu generieren. Nein, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine solide Rendite mithilfe von Gewinnen und eines stabilen operativen Verlaufs zu generieren. Der Querschnittsgedanke ist dabei überaus entscheidend, so wie beim breiten Markt.

Ein besonderer Pluspunkt dieser ETF-Alternative ist für mich das Know-how, das von Warren Buffett, Charlie Munger und seinen Mannen ausgeht. Das führt dazu, dass mehr Qualität gebündelt vorhanden ist. Zwar schützt das nicht vor jeder Fehlentscheidung. Aber in Summe ist es ein solider Querschnittskompromiss, der auf langfristig orientierte Gewinne und einen freien Cashflow sowie entsprechend auf Rendite setzt.

Trotzdem Einschränkungen!

So gut die ETF-Alternative Berkshire Hathaway auch ist, einige Dinge funktionieren dabei nicht. So zum Beispiel eine maximale Diversifikation. Warren Buffetts Strategie ist es eher, konzentriert in qualitative Unternehmen zu investieren. Alleine aufgrund der Größe erkennen wir jedoch auch eine gewisse Breite. Der Anspruch ist trotzdem verschieden.

Außerdem ist Berkshire Hathaway gemessen an der Allokation auf gewisse Branchen anders aufgestellt als marktbreite Indizes. Feinheiten wie die Dividende oder Aktienrückkäufe sind auch ein Unterschied im Vergleich zu einem marktbreiten Index. Chancen und Möglichkeiten unterscheiden sich hier.

Wenn ich jedoch die Rendite in den Fokus rücken, so glaube ich: Die Aktie von Berkshire Hathaway fungiert in Summe als eine ETF-Alternative. Garniert wird das Ganze bei mir inzwischen mithilfe eines Sparplans auf die Aktie. Da Berkshire Hathaway gewiss keine unbekannte Aktie ist, ist das bei einigen Brokern kostengünstig möglich. Aber ob es auch für dich eine Alternative ist, das solltest du dir gut überlegen.

Der Artikel Diese Top-Aktie ist meine persönliche ETF-Alternative ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022