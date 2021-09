Diese Top-Aktie hat sich in meinem Depot mehr als verdoppelt: Hier ist, was ich jetzt tue

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist für mich eine Top-Aktie. Allerdings nicht nur das: Es handelt sich bei dem US-Unternehmen und dessen Anteilsscheinen um einen Vertreter in meinem Portfolio, der sich inzwischen mehr als verdoppelt hat. Während ich diese Zeilen am Wochenende schreibe, liegt die Performance sogar bei knapp über 154 %. Wobei ich inzwischen mehr als einmal investiert habe.

Die Ausgangslage dürfte daher klar sein: Axon Enterprise als Top-Aktie hat bereits geliefert, was ich von ihr erhofft habe. Aber was mache ich jetzt? Und vor allem: Warum? Zwei überaus spannende Fragen, die wir jetzt etwas näher erörtern wollen.

Top-Aktie Axon Enterprise nach Verdopplung: Zukaufen?

Um es klar zu sagen: Nachdem sich diese Top-Aktie inzwischen mehr als verdoppelt hat, überlege ich, ein weiteres Mal zuzukaufen. Dabei blende ich eines definitiv aus: Nämlich die Angst, dass ich damit meine gute relative Performance zerstören könnte. Der Fokus, auch in Zukunft weiteres Geld in Siegeraktien zu investieren, ist für mich die cleverere Alternative.

Aber warum genau überlege ich jetzt, in Axon Enterprise erneut zu investieren? Um es sehr einfach auszudrücken: Weil die Investitionsthese möglicherweise gerade jetzt an Fahrt aufnimmt. Axon Enterprise hat im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum in Höhe von 55 % auf über 219 Mio. US-Dollar präsentiert. Im Vergleich zu den vorherigen Quartalen ein absolut überproportionales Wachstum. Und ich glaube, dass dieses Wachstum weitergehen könnte.

Das Unternehmen Axon Enterprise macht derzeit nämlich wirklich viele Fortschritte, wenn wir die unternehmensorientierten Schlagzeilen der vergangenen Quartale betrachten. So konnte die Top-Aktie mehrere US-Behörden wie die DEA oder den Grenzschutz von den eigenen Lösungen und insbesondere der Cloud-Plattform überzeugen. Manchmal ist das sogar der springende Punkt gewesen, weshalb die Behörden auf diese Lösungen setzten.

Aber das ist auch nur eine Seite der Wachstums-Medaille. Zudem konnte Axon Enterprise mehrere Partnerschaften verkünden, unter anderem mit Leitstellen-Technikdienstleistern, die das Leistungsspektrum ausbauen dürften. International hat der Sicherheitsdienstleister in Mexiko, Italien und in weiteren Räumen Fuß gefasst. Möglicherweise erkennen wir jetzt daher, dass eine kritische Masse erreicht ist, was Bekanntheit und Produktqualität angeht.

Weiterhin nicht zu teuer

Die Top-Aktie von Axon Enterprise ist für mich zudem nicht zu teuer. Auch nicht, seitdem die Aktie sich mehr als verdoppelt hat. Unterm Strich kletterte der Börsenwert lediglich auf 11,8 Mrd. US-Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,4 und einem so deutlich zweistelligen Wachstum könnte sich das Bewertungsmaß schnell relativieren. Zumal Axon Enterprise in den nächsten Jahren auch die Schwelle der Profitabilität durchbrechen könnte.

Alles Beweggründe, weshalb die Investitionsthese für mich intakt bleibt. Und auch, warum ich jetzt zumindest sehr stark überlege, ein weiteres Mal in diese trend- und wachstumsstarke Aktie zu investieren.

Der Artikel Diese Top-Aktie hat sich in meinem Depot mehr als verdoppelt: Hier ist, was ich jetzt tue ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2021