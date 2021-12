Diese Top-Aktie mit Top-Dividende ist gerade richtig billig geworden!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Eine Top-Aktie mit Top-Dividende, die richtig billig geworden ist? So mancher Foolishe Einkommensinvestor wird mit Sicherheit eine größere Chance wittern. Lass uns aber uns heute einmal eine etwas andere Chance in diesem Kontext betrachten: Nämlich eine herausragende Dividendenwachstumsaktie, die einen attraktiveren Discount besitzt.

Die Rede ist an dieser Stelle von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), einem interessanten Real Estate Investment Trust. Riskieren wir einen Blick darauf, warum ausgerechnet diese Anteilsscheine jetzt eine Top-Aktie mit Top-Dividende ist … die jetzt eben billiger ist.

Top-Aktie mit Top-Dividende: Und jetzt echt billig!

Fangen wir vielleicht mit der Einordnung der fundamentalen Bewertung an. Im Moment können wir jedenfalls festhalten, dass die Anteilsscheine von einem Hoch von ca. 250 Euro bis auf 223 Euro gefallen sind. Das wiederum entspricht einem Discount von knapp über 10 %. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum diese Top-Aktie mit Top-Dividende wieder billig ist. Nein, sondern auch die fundamentale Bewertung und vor allem das Wachstum sind entscheidend.

Fangen wir vielleicht mit der fundamentalen Bewertung an: Eine Dividendenrendite von ca. 2,4 % haut vielleicht nicht die meisten Einkommensinvestoren vom Hocker. Gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,71 US-Dollar auf bereinigter, verwässerter Basis läge das Kurs-FFO-Verhältnis außerdem bei ca. 36,7. Das ist, wie gesagt, kein klassisches Value-Schnäppchen. Aber trotzdem mit Blick auf das Wachstum interessant.

Diese Top-Aktie mit Top-Dividende sollte nämlich relativ gesehen werden. Zuletzt kletterten die Funds from Operations auf bereinigter, verwässerter Basis um 33,6 % im Jahresvergleich. Die Dividende wuchs hingegen um ca. 21 %, was weiterhin ein deutlich zweistelliges Dividendenwachstum ist. Wenn wir solche zugegebenermaßen ein wenig moderater werdende Wachstumsraten weiterdenken, so dürften wir in einem Zeitraum von ca. drei bis fünf Jahren in einem Value-Bereich angekommen sein. Zumal das Management weiterhin auf Wachstumskurs ist, wie der Zukauf eines Portfolios von 24 Immobilien zuletzt deutlich gezeigt hat.

Für mich einen Blick wert!

Innovative Industrial Properties ist für mich daher jetzt eine Top-Aktie mit einer Top-Dividende. Wobei das Wachstum das Zünglein an der Waage ist. Wenn wir davon ausgehen, dass die Dividende in den nächsten drei Jahren um jeweils 20 % p. a. wächst, so würde die Dividendenrendite auf über 4 % steigen. Das ist das, was das Wachstum hier auslöst.

Entsprechend sollten Foolishe Investoren bei einer billigen Top-Aktie mit Top-Dividende nicht unbedingt nur in Richtung Value denken. Nein, sondern auch dieser dividenden- und wachstumsstarke Real Estate Investment Trust ist besonders interessant. Zumal die Ausschüttungssumme je Aktie selbst in der Corona-Pandemie nicht gesenkt, sondern sogar häufig erhöht worden ist.

Der Artikel Diese Top-Aktie mit Top-Dividende ist gerade richtig billig geworden! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovation Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021