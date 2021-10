Diese Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite könnte sich eine deutlich höhere Dividende leisten … oder doch nicht?!

Eine Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite, die sich eine deutlich höhere Dividende leisten könnte? Das klingt nach einer ziemlich spannenden Einkommenschance. Oder etwa nicht? Ja, möglicherweise. Zumindest, wenn es ein defensives, zeitloses Geschäftsmodell gibt, das hier liefern kann.

Medical Properties (WKN: A0ETK5) könnte so eine Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite sein. Wobei sich die Ausschüttung noch deutlich erhöhen könnte. Riskieren wir daher jetzt einen Blick auf diese spannende Chance für Einkommensinvestoren. Sowie auf den erweiterten Kontext, den Foolishe Investoren zu dieser wirklich aussichtsreichen Aktie kennen sollten.

Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite: Und noch mehr …?

Medical Properties schüttet derzeit je Quartal eine Dividende in Höhe von 0,28 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 20,05 US-Dollar liegt die Ausschüttungsrendite bei den besagten 5,58 %. Definitiv ein hoher Wert.

Allerdings könnte noch jede Menge Potenzial vorhanden sein. Medical Properties kaum zuletzt auf Funds from Operations in Höhe von 0,43 US-Dollar je Aktie. Entsprechend beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis dieser Top-Aktie trotz der hohen Dividendenrendite auf lediglich 65,1 %. Wenn das Management 100 % dieses Wertes, also die vollen 0,43 US-Dollar je Quartal, auszahlen würde, läge die Ausschüttungsrendite sogar bei 8,57 %. Hier ist entsprechend noch jede Menge Potenzial vorhanden.

Können Investoren bei dieser Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite bald mit einer höheren Ausschüttungssumme je Aktie rechnen? Jein. Medical Properties erhöht zwar regelmäßig und zuletzt jährlich die ausgezahlte Dividende je Aktie. Zum Frühjahr des nächsten Jahres könnte es gemäß der bisherigen Erhöhungsschritte eine weitere Anhebung geben. Es spricht jedoch eine Menge dafür, dass die weiteren Erhöhungen ebenfalls moderat bleiben.

Medical Properties erhöhte die Quartalsdividende zuletzt jeweils um ca. 4 %. Und das, obwohl die Funds from Operations im Jahresvergleich jeweils zweistellig wuchsen. Das könnte daran liegen, dass dem Management die Nachhaltigkeit der Dividende wichtig ist. Aber auch, weil das weitere Wachstum finanziert sein möchte. Und das, ohne zu tief in die Verschuldung zu gehen. Mit deutlich über 5 Mrd. US-Dollar an Fremdmitteln ist die Ausgangslage zwar nicht prekär. Aber doch verbesserungswürdig.

Im nachhaltigen Wachstumsmodus

Medical Properties ist für mich daher eine Top-Aktie mit 5,58 % Dividendenrendite, deren Dividende noch jede Menge Potenzial besitzt. Allerdings dürfte sich das eher moderat entladen. Ganz einfach, weil das Management ebenso bedächtig in weiteres Wachstum investiert, ohne die Bilanz nachhaltig zu schaden.

Eigentlich sind das gute Nachrichten für Einkommensinvestoren. Für mich ist Medical Properties nämlich eine ziemlich nachhaltige, defensive Dividendenaktie. Wobei schon der operative Fokus als REIT und mit Krankenhäusern zeigt: Die Ausschüttungen stehen im Vordergrund. Auch das ist für die Bewertung der Chancen und Risiken und mit Blick auf das weitere Potenzial wichtig.

