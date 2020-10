Diese Termine heute nicht verpassen!

Die Daten zu den Bestellungen von Gebrauchsgütern für September werden um 8.30 Uhr ET veröffentlicht. Analysten erwarten einen Anstieg der Aufträge für Gebrauchsgüter um 0,4% im vergangenen Monat. Der Johnson Redbook Retail Sales Index für die letzte Woche wird voraussichtlich um 8:55 Uhr ET veröffentlicht. Der S&P Corelogic Case-Shiller-Hauspreisindex für August wird um 9:00 Uhr ET veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Case-Shiller-Index ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!