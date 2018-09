Diese Small-Cap-Aktie ist dieses Jahr 367 % gestiegen

Einer der größten und verunglückten Börsengänge des letzten Jahres holt im Jahr 2018 richtig gut auf. Die Aktien von Funko (WKN:A2H63G) können weiterhin steigen und erreichten vergangene Woche neue Höchststände. Das Unternehmen, das hinter den großköpfigen Sammlerpuppen der Pop!-Linie steht, konnte sich nach einem eher schwierigen Debüt an der Wall Street wieder erholen. Grund dafür waren aufeinanderfolgende starke Quartale, lohnende Lizenzgeschäfte und eine ständig verbesserte Guidance.

Funko ist einer der größten Gewinner dieses Jahres und hat bis zum Ende des Handelstages vergangenen Montag satte 367 % hinzugewonnen. Das stellt eine überraschende Wende für ein Unternehmen dar, das Ende letzten Jahres noch als verunglückter Börsengang wahrgenommen wurde. Niemand wollte was von Funko wissen, als man Anfang November bei zwischen 14 und 16 US-Dollar pro Aktie an die Börse wollte. Die Underwriter mussten sich mit 12 US-Dollar begnügen, und selbst das war zu ehrgeizig. Die Aktie startete bei 8 US-Dollar und sank bis zum Ende des Jahres auf 6,65 US-Dollar. Funko schien stark angezählt, aber dann kam die Mutter aller Rallyes im Jahr 2018.

Geht das so weiter?

Funko legt dieses Jahr richtig los. Der Nettoumsatz ist im ersten Halbjahr dieses Jahres um 35 % gestiegen, gegenüber dem Vorjahreswert von 21 %. Das Wachstum ist in allen Produktkategorien und geografischen Regionen konstant, was Ende letzten Jahres nicht der Fall war, als sich der Umsatz in den USA auf einen einstelligen Wert verlangsamt hatte.

Es gibt heutzutage eine erfrischende Balance. Der Auslandsumsatz stieg im zweiten Quartal von Funko um 32 %, was dem Anstieg von 33 % im Inland entspricht. Die Umsätze der Flaggschiffe von Funko stiegen um 31 % – also 83 % des Gesamtumsatzes – und in anderen Produktkategorien um 42 %. Die Margen verbessern sich, und das bereinigte Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt. Der Anstieg um 121 % war viel besser als von Analysten erwartet, außerdem hat Funko im Q1 die Erwartungen der Börse weit übertroffen.

Funko genießt gerade einen Platz an der Sonne. Die Fortnite- und Pokemon-Figuren, die sie auf der Comic-Con in San Diego in diesem Sommer präsentierten, haben der Messe das Sahnehäubchen aufgesetzt.

Nicht jeder ist davon überzeugt, dass Funko dieses Tempo weitergehen kann. Der Kapitalmarktanalyst Gerrick Johnson von BMO glaubt, dass die Pop!-Vinyl-Sammlerstücke bald an Beliebtheit verlieren werden, und sein Kursziel von 10,50 US-Dollar für die Aktien ist gerade mal ein bisschen über dem Drittel dessen, was die Aktie derzeit wert ist.

Die Funko-Aktie dürfte 2018 die Ziele übertroffen haben, aber man begann das Jahr auch auf sehr gedrücktem Kursniveau. Funko erhöht seine Prognosen derweil weiter. Man strebt nun einen Nettoumsatz von 620 bis 630 Millionen US-Dollar an, was einer Steigerung von rund 15 % entspricht. Das EBITDA sollte noch schneller wachsen und zum neuen Halbjahr um 20 % steigen. Diese überarbeiteten Kennzahlen sind nicht perfekt, was darauf hindeutet, dass sich das Wachstum verlangsamt, wenn sich die Bilanz von 2018 entwickelt. Ein breiteres Produktportfolio aber könnte helfen, Produkte auf den Markt zu bringen, die bei den Fans gut ankommen. Aber es wäre auch verständlich, wenn die Aktie mal eine Verschnaufpause einlegt – so oder so war sie eine der Überraschungen des Jahres.

