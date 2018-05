Unterföhring (ots) -Gastgeber Hugo Egon Balder lädt in SAT.1 fünf Prominente zu eineramüsanten Zeitreise in ihre Jugend ein: In "Das große PromiFlaschendrehen", am Freitag, 25. Mai 2018, um 20:15 Uhr, drehen RuthMoschner, Jeannine Michaelsen, Wigald Boning, Sasha und Stefan Mrossdie Flasche. Dabei stellen sie sich verrückten Aufgaben undbeantworten pikante Fragen - ganz wie früher.Wahrheit oder Pflicht? Im Spiel "Das große Outing" verratenJeannine Michaelsen, Wigald Boning und Sasha unter anderem, dass sichjeder von ihnen schon mal in Handschellen befunden hat. WelchePeinlichkeiten geben sie noch preis? In "Wahl der Qual" muss sichSänger Sasha unter anderem zwischen "Lieber nie wieder Sex oder niewieder lachen?" entscheiden und Ruth Moschner geht beim "Fummelfummeln" Männern und Frauen an die Wäsche. Wie viele Berufe ertastetsie mit verbundenen Augen anhand ihrer Outfits? Stefan Mross hat esim "Lecker schmecker"-Spiel mit besonders fruchtigen Lippen zu tun.Wie viele Obstsorten kann er beim Küssen seiner verrücktenKusspartnerinnen erschmecken? Gaststar Jörg Draeger stellt JeannineMichaelsen im Spiel "Promi vor - noch ein Tor!" vor eine schwereEntscheidung.Pubertät, erstes Kribbeln, erster Schwarm, erster Kuss - und dengab es für die meisten beim Flaschendrehen. Neben den ersten zartenkörperlichen Erfahrungen gab es auch noch "Wahrheit oder Pflicht".Bis heute zählt Flaschendrehen zu den beliebtesten Spielen derJugendlichen. Daran erinnern sich auch die prominenten Gäste in derneuen SAT.1-Show:Welchen Bezug haben Sie zum Flaschendrehen?Jeannine Michaelsen: "Ganz klar, wir haben früher immer nurFlaschen gedreht, weil wir knutschen wollten. Und man hat immergehofft, dass man nur den knutschen darf, den man auch knutschenwollte. Es war nichts anderes als eine sehr holprige Variante einerpubertären Annäherung zwischen einem selbst und der Person derpersönlichen Begierde."Ruth Moschner: "Ich glaube nicht, dass ich Flaschendrehen schonmal gespielt habe - wir haben einfach so geknutscht und dazu keineFlasche gebraucht. Bei diesem Spiel ging es ohnehin nur darum, denersten Körperkontakt zu bekommen. Mit dem Vorteil, nicht sagen zumüssen, dass man den anderen ganz doll lieb hat - es war ja dieFlasche ..."Sasha: "Wir haben einfach ohne die Flasche geknutscht. Ansonstenhaben wir im Landschulheim eher 'Wahrheit oder Pflicht' mit fiesenAufgaben gespielt - zum Beispiel im April in den eiskalten See zuspringen."Stefan Mross: "Im Camping-Urlaub mit meinen Eltern hat sich dieJugend im Vorzelt zum Flaschendrehen getroffen. Zwar war ich tagsüberlieber auf dem See beim Fischen, aber abends ging es dann als 13 oder14-Jähriger doch um die interessanteren Dinge, die eigentlich dieGroßen gemacht haben. Das war für mich sehr spannend!"Wigald Boning: "Zwischen meinem achten und zwölften Lebensjahrhabe ich bestimmt 100, 200 Partien Flaschendrehen gespielt. Wirspielten immer in einem Haus am Ende der Straße in einer Kellerbar,das letzte Mal vor ungefähr 38 Jahren. Ich sollte ein Mädchen, ichglaube sie hieß Jane, küssen und ging dann nach Hause, weil mir daszu aufregend war."Der Fun Freitag in SAT.1 mit "Das große Promi Flaschendrehen" am25. Mai 2018, um 20:15 Uhr.Fotos zur Show finden Sie hier: http://presse.sat1.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Petra Dandl Tel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell