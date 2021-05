Diese Optionen Trader sind Wetten gegen Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) erholte sich am Freitag um 5% nach einer 12-tägigen Konsolidierungsphase, in der die Aktie von ihrem Hoch vom 14. April bei $780,79 auf $666,14 fiel.

Die Tesla-Aktie notiert 20% unter ihrem Allzeithoch vom 25. Januar bei 900,40 $, aber 32% über ihrem Tiefststand von 539,29 $ vom 5. März.

