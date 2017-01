Diese Marken sind unschlagbar!

Liebe Leser,

haben Sie heute Morgen in den Spiegel geschaut? Sicherlich sind Sie angesichts der entspannten Tage zwischen den Jahren bester Stimmung. Wer seine gute Laune auch zeigen will, braucht ein strahlendes Lächeln. Doch wie werden wir heute den Anforderungen der Zahnhygiene gerecht? Während es zwischen Anhängern elektrischer Zahnbürsten und Traditionalisten Streitigkeiten geben kann, sind sich bei Zahncreme die meisten Menschen einig. Eine bewährte Marke hat noch niemandem geschadet und darf gerne auch ein paar Cent mehr kosten. Oder schauen Sie bei Zahnpasta auf den Cent? Einer der größte Hersteller von Zahncreme ist Colgate. Doch das Unternehmen hat weitaus mehr zu bieten.

Dollar könnte Probleme machen

Colgate-Palmolive wurde 1806 gegründet und ist Weltmarktführer im Bereich der Mund- und Zahnpflege. Daneben werden Mundspülungen und Zahnseide angeboten. Marken sind Colgate und Dentagard. Der Konzern ist auch in der Körperpflege mit Palmolive (Duschgel, Seife, Badeschaum, Rasiercreme), Haushaltspflege mit den Marken Softlan, Ajax und Palmolive (Weichspüler, Reiniger, Geschirrspülmittel) und in der Tiernahrung tätig. Colgate zeigte 2015 ein gemischtes Bild. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen zunächst schlecht aus. Der Umsatz sank um 7,2% auf 16 Mrd $ und der Gewinn ging um fast 37% auf 1,4 Mrd $ zurück. Allerdings hängen die Rückgänge maßgeblich mit dem starken Dollar zusammen. Colgate erwirtschaftet fast 60% seines Gesamtumsatzes außerhalb der USA. Steigt der Dollar, werden auch die Produkte im Ausland teurer. Das belastet die operative Geschäftsentwicklung.

Mehr Dividende freut Dividenden-Jäger

Trotz aller Marktrisiken ist und bleibt der Zahnpasta-Konzern aber ein sicherer Hafen. Im 1. Quartal 2016 sah es schon wieder besser aus. Ungeachtet des leichten Umsatzrückgangs konnte Colgate strukturelle Erfolge feiern. Die operative Marge hat sich von 21,1 auf 23% verbessert. Durch Sonderbelastungen und Abschreibungen blieb der Gewinn zwar nur auf dem Vorjahresniveau, dafür ist Colgate jetzt für die Zukunft deutlich besser gewappnet und kann seinen Expansionskurs in die stark wachsenden Schwellenländer starten. Zentraler Erfolgsgarant des Konzerns bleiben die bedeutenden Marken. Colgate verfügt über ein exzellentes Qualitäts- und Markenimage, das weltweit bekannt ist. Diese Stärke muss der Konzern jetzt gezielt ausnutzen, um wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Wir sind zuversichtlich. Seine Aktionäre belohnt der Konzern schon jetzt. Die Dividende für 2015 wurde um 5,6% auf 1,50 $ pro Aktie gesteigert. Damit beweist Colgate, dass auf den Konzern selbst in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten Verlass ist. Auf Sicht von 6 bis 12 Monaten erwarten wir eine durchschnittliche Kursentwicklung – wenn Sie die Dividende von 2,1% überzeugt, können Sie auch bei der Aktie zuschlagen!

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse