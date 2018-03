Diese Länder produzieren die gesündesten Proteinriegel

Das Protein Vergleichsportal Proteinbars.at ermittelte dieLänder mit den gesündesten ProteinriegelnMarchtrenk (ots) - Proteinriegel werden immer beliebter. InSupermarktregalen trifft man die süßen eiweißhaltigen Riegel immeröften an, und selbst auf Instagram macht der Hype nicht Halt, und diehübschen und durchtrainierten Fitnessmodels machen kein Geheimnisdaraus welche Art von Zwischenmahlzeit sie in ihren Trainingspausengerne zu sich nehmen.Das österreichische Protein Vergleichsportal [proteinbars.at](http://proteinbars.at) wollte daher ermitteln in welchen Länderneigentlich die gesündesten Proteinriegel hergestellt werden. Allebisher getesteten Riegel wurden daher auf Zuckerwerte und Herkunftanalysiert und ausgewertet. Die Rangliste wurde dann auf Grund desdurchschnittlichen Zuckerwertes aller Proteinriegel eines Landeserstellt.Österreich schnitt dabei weniger gut ab, und belegte einen derhinteren Plätze. Die zuckerhältigsten Proteinriegeln kommenallerdings aus Frankreich. Auch Deutschland ist weit von den Top 3entfernt, obwohl einige deutsche Produzenten wirklich sehr guteRiegel herstellen.Auf Platz 3 kommt Großbritannien mit einem durchschnittlichenZuckergehalt von 12,8g per 100g. Die USA sind auf dem zweiten Platzzu finden: 5,03g per 100g. Der eindeutige Sieger ist aber Schweden.Der schwedische Proteinriegel Hersteller Barebells kommt auf einendurchschnittlichen Zuckergehalt von nur 3,03g per 100g.Die gesamte Rangliste kann man hier sehen: [Protein RiegelVergleich] (https://www.ots.at/redirect/proteinbars1)Rückfragehinweis:Dietmar HannerTel.: +43 (0) 7243 51827maito:dietmarhanner@yahoo.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30991/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: proteinbars.at, übermittelt durch news aktuell