Diese Hausmittel helfen bei Magen-Darm-Beschwerden (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Leiden Kinder unter einem unkomplizierten Magen-Darm-Infekt, istgeriebener Apfel ein altbewährtes Hausmittel. Das darin enthaltenePektin bindet Flüssigkeit und bildet eine schützende Schicht auf derDarmschleimhaut, wie das Apothekenmagazin "Baby und Familie"schreibt. Krampflösend wirken die Inhaltsstoffe der Kamille -entweder als Tee oder kombiniert mit anderen Wirkstoffen als Saft ausder Apotheke. Kneift und rumort es im Bauch, tut ein angenehm warmesKörperkissen gut. Am wichtigsten bei Übelkeit und Erbrechen aber ist,den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt auszugleichen. Am besteneignen sich dazu fertige Elektrolytmischungen aus der Apotheke, dieEltern zu Hause mit Wasser zu einer Lösung anrühren und löffelweisegeben können. "Sie können die Elektrolytlösung auch unter ein Getränkmischen", sagt Apotheker Moritz Stöber aus Taunusstein. SpezielleZäpfchen gegen Übelkeit und starkes Erbrechen sollten Eltern ihrenKindern nur nach Absprache mit dem Kinderarzt geben.Treten Durchfall und Erbrechen gleichzeitig auf, sollten Babys undKleinkinder immer dem Arzt vorgestellt werden. Gleiches gilt, wennsie nicht genug trinken, sie Fieber bekommen und/oder Bauchschmerzenhaben oder die Bauchdecke stark angespannt ist. "Je jünger das Kind,desto gefährlicher können Durchfall und Erbrechen schon nach kurzerZeit werden", betont Dr. Johanna Havran, Fachärztin für Kinder- undJugendmedizin aus Düsseldorf.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 7/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell