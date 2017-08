Diese Handyversicherung wird laut Focus Money am häufigsten weiterempfohlen / sofortschutz.net ist mit umfassendem Schutz fürs Smartphone oder Tablet wiederholt der Favorit der Kunden (FOTO)

Hannover (ots) -Stolz erklärt der Nachbar, dass er den Top-Gasgrill um 300 Eurogünstiger bekommen hat und dass ihn seine neue Errungenschaft restlosüberzeugt. Am nächsten Tag fährt die halbe Nachbarschaft zumempfohlenen Händler und kauft den gleichen Grill. Die Macht derEmpfehlung. Warum ist diese Macht so groß? Weil der, der empfiehlt,mit seinem guten Namen für Qualität und eine überzeugendePreis-Leistung bürgt.Ist der Gasgrill indes in Wahrheit sein Geld nicht wert, feiertder Nachbar seine Grillparty künftig alleine. Eine persönlicheEmpfehlung ist die ehrlichste Werbung und das höchsteQualitätssiegel, das es gibt. "Begeisterte Kunden sind die bestenVerkäufer", urteilt entsprechend die renommierte VertriebstrainerinSandra Schubert auf ihren Seminaren.Für Kunden die beste Handyversicherung: sofortschutz.net mit"höchster Weiterempfehlung"In der Ausgabe 27/2017 von FOCUS MONEY wurde sofortschutz.net -ein Online-Service von WERTGARANTIE - in der KategorieHandyversicherer als Testsieger mit dem Prädikat "HöchsteWeiterempfehlung" ausgezeichnet - und ist damit schon zum zweiten Malin Folge der Favorit der Kunden. "Umfassender Schutz fürs Handy,Tablet oder die Smartwatch und rasche, unbürokratische Hilfe, wenn esdarauf ankommt - das zeichnet unsere Versicherungsleistungen aus.Damit Kunden aber wirklich rundum zufrieden sind, erwarten sie vonuns auch hervorragenden Service - und zwar rund um die Uhr. Die FOCUSMONEY-Studie ist für uns ein wichtiger Gradmesser, ob wir diesenAnspruch erfolgreich einlösen", erklärt Konrad Lehmann, Vorstand beiWERTGARANTIE.Die Studie hat im Auftrag von FOCUS MONEY das unabhängige KölnerBeratungs- und Analyseinstitut ServiceValue durchgeführt. Für dieerste Befragung im Vorjahr wurde eigens der so bezeichneteEmpfehlungs-Score entwickelt. Auch in diesem Jahr haben die Fachleutewieder Teilnehmer eines repräsentativen Online-Panels befragt. Damitwollten sie herausfinden, welche Unternehmen die Verbraucher in denvergangenen zwei Jahren wirklich weiterempfohlen haben - und wie oft.Experten werteten knapp 370.000 Kundenurteile aus:sofortschutz.net ist im Branchenvergleich vorneDie befragten Kunden gaben Antworten zu beinahe 900 Anbietern. Umfür jede Firma letztlich den sogenannten Empfehlungs-Scorefeststellen zu können, werteten die Experten beinahe 370.000 echteUrteile von Kunden aus. "Je nach Kaufsegment haben wir die Anbieterin Branchen eingeteilt. Das ermöglicht den Vergleich mit den direktenWettbewerbern", sagt ServiceValue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloffzu den Ranglisten in FOCUS MONEY 27/2017. Im Kern zeigt die Studieals Ergebnis 72 Branchensieger, die auf hervorragende Mundpropagandadurchaus stolz sein dürfen. "Dass unsere Kunden derart zufrieden mituns sind, dass sie uns ihren Verwandten, Freunden und Kollegenweiterempfehlen, ist für uns das größte Lob. Wir sind überzeugtdavon, dass sich guter und umfassender Service auszahlt: Neben24/7-Service bieten wir unseren Kunden über WERTGARANTIE ein starkesFachhändler-Netzwerk mit exzellenter persönlicher Betreuung anmehreren Tausend Standorten in Deutschland und eine schnelle undflexible Schadensabwicklung von überall aus", sagtWERTGARANTIE-Vorstand Lehmann. Gute Noten erhält die WERTGARANTIEGroup übrigens auch von anderer Stelle: Schon dreimal wurde derSpezialversicherer vom TÜV Rheinland bei der Kundenzufriedenheitausgezeichnet, zuletzt mit der Note 1,7.sofortschutz.net steht seit vielen Jahren für Kompetenz undschnelle Hilfesofortschutz.net (www.sofortschutz.net) ist ein Online-Service vonWERTGARANTIE und bietet Handyversicherungen, Tabletversicherungen undSmartwatchversicherungen sowie Laptop- und PC-Versicherungen mitwenigen Klicks oder per App an.WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr.1 im BereichGarantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik,Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur WERTGARANTIE Groupzählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzlicheGewährleistung hinaus. Kunden finden WERTGARANTIE-Produkte vor allemim mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner desSpezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller,Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 670Mitarbeiter sind in der WERTGARANTIE Group tätig, der Bestand derGruppe zählt aktuell über 5 Millionen Verträge.Pressekontakt:sofortschutz.net - ein Online-Service von WERTGARANTIEStefan KleimannBreite Str. 730159 HannoverTel.: 0511 - 7 12 80 - 604Fax: 0511 - 7 12 80 - 43991E-Mail: s.kleimann@wertgarantie.comWeb: www.sofortschutz.netAnsprechpartner für die Medien:Ulrike BraungardtAbteilungsleiterin Public RelationsTel.: 0511 - 7 12 80 - 128E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comOriginal-Content von: Sofortschutz.net - ein Online-Service von WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuell