Diese Goldaktie ist um 12,4 % im April gestiegen – was steckt dahinter?

Was ist passiert?

Die Aktie der Gold Resource Corporation (WKN:A0LCTL) stand bis April unter erheblichem Druck, als sie an Dynamik gewann und den Monat mit soliden 12,4-prozentigen Zuwächsen beendete, laut den Daten von S&P Global Market Intelligence. Die starke Umkehrung des Trends hat die Frage aufgeworfen, ob Gold Resource auf bessere Tage zusteuert, besonders nachdem das Goldminenunternehmen Anfang Mai starke Umsätze und Gewinne für das erste Quartal gemeldet hatte.

Was hat das zu bedeuten?

Die Aktien von Gold Resource stiegen Mitte April, nachdem das Minenunternehmen seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bekannt gegeben hatte. Zu beachten waren dabei:

5 % Rückgang der Goldproduktion auf 6.647 Unzen und 0,5 % Rückgang der Silberproduktion auf 425.884 Unzen, beide im Jahresvergleich.

79 % Steigerung der kombinierten Produktion von Kupfer, Blei und Zink.

In 2018 Produktionsbereich von 10 % plus oder minus 27.000 Unzen Gold und 1.700.000 Unzen Silber.

Die Investoren haben den vorläufigen Bericht aus zwei wesentlichen Gründen bejubelt. Erstens stiegen die Goldpreise im vergangenen Jahr, was bedeutet, dass das Umsatzwachstum des Goldminenunternehmens im ersten Quartal stark sein dürfte. Zweitens war die höhere Produktion von Kupfer, Blei und Zink eine gute Nachricht, da die drei Metalle zusammen 49 % zum Umsatz von Gold Resource im Jahr 2017 beitrugen.

Gold Resource enttäuschte nicht, als das Unternehmen am 1. Mai den Bericht für das erste Quartal veröffentlichte: Der Umsatz und der Reingewinn stiegen im Jahresvergleich um 32 % bzw. 25 %, unterstützt durch höhere durchschnittliche realisierte Preise nicht nur für Gold, sondern auch für die drei Nicht-Edelmetalle.

Im April gab es einen weiteren wichtigen Quartalsbericht für die Investoren von Gold Resource: Das Minenunternehmen veröffentlichte den ersten Bericht über die Goldreserven für Isabella Pearl, eine der vier Minen in Nevada, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Gold Resource setzt beim Wachstum auf Isabella Pearl, da das Projekt auf die endgültige Produktionsgenehmigung wartet. Das Unternehmen hat seine gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven um 135 % erhöht und erwartet eine Erhöhung der jährlichen Goldproduktion um 100 %, sobald die Mine vollständig in Betrieb ist.

Was passiert jetzt?

Während die Aussichten von Gold Resource auf eine niedrigere Gold- und Silberproduktion für 2018 hindeuten, könnte Isabella Pearl in naher Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die Prognosen für die Mine sehen noch überzeugender aus, wenn man bedenkt, dass sie zusätzlich zu den beiden Minen, die derzeit in Oaxaca, Mexiko, betrieben werden, die dritte Mine des Unternehmens im Betrieb sein wird.

Gold Resource war in den letzten fünf Jahren jeweils profitabel, hatte in vier der letzten fünf Jahre einen positiven freien Cashflow und hat seit Juli 2010 jeden Monat eine Dividende gezahlt. Die jüngsten Quartalszahlen und die Wachstumstreiber des Goldminenunternehmens sollten dem Markt mehr Gründe geben, die Aktie im Auge zu behalten.

