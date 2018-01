Diese Gesetzesänderungen erwarten Mietwagen-Fahrer im Jahr 2018

Köln (ots) -- Von Bußgelderhöhungen über eventuelle Fahrverbote bis hin zueCall- Mietwagen-Nutzer sind für die Änderungen ideal gerüstetMit dem Beginn des neuen Jahres erwarten Autofahrer wieder vieleGesetzesänderungen. billiger-mietwagen.de hat einige der wichtigstenÄnderungen zusammengefasst.Autofahrer, die ohne zugelassene Winterreifen unterwegs sind,zahlen seit dem 1. Januar 2018 ein höheres Bußgeld. Neu ist, dass ineinem solchen Fall auch der Autobesitzer zur Kasse gebeten wird. DasBußgeld für die Benutzung des Handys am Steuer ist dagegen schon seitNovember 2017 auf bis zu 200 Euro erhöht. Spannend wird es am 22.Februar, denn an diesem Tag wird ein wichtiges Gerichtsurteil überFahrverbote für alte Dieselfahrzeuge in Stuttgart, Dresden oderanderen deutschen Großstädten erwartet. Dass Neuwagen ab dem 1. Aprilmit dem Notrufsystem "eCall" ausgestattet sein müssen, steht indessenschon fest. Dieses setzt bei einem Unfall automatisch einen Notrufmit dem genauen Standort sowie weiteren wichtigen Informationen ab.Mietwagen-Fahrer brauchen sich über all diese Neuregelungen keinegroßen Gedanken zu machen, denn im Normalfall sorgen dieAutovermieter für die regelkonforme Ausstattung ihrer Fahrzeuge. Sosind Mietwagen in Deutschland nahezu ausnahmslos mit wintertauglichenReifen ausgerüstet. Wer während der Fahrt telefonieren möchte,bekommt ab der Kategorie "Mittelklasse" meistens einen Mietwagen mitBluetooth-Freisprecheinrichtung. Dieselfahrzeuge deutscherAutovermieter sind in der Regel nicht älter als vier bis fünf Monateund erfüllen somit modernste Abgasvorschriften und bis Ende desJahres 2018 wird voraussichtlich fast jeder deutsche Mietwagen überdas eCall-Notrufsystem verfügen. (PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. Für seinen Service kürte dieStudie Service-Champions billliger-mietwagen.de 2017 alsBranchengewinner unter den Vergleichsportalen für Mietwagen. Im Jahr2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der StiftungWarentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in denvergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedeneAuszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünfaufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "besterMietwagenvermittler".Pressekontakt:Frieder Bechtel,Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln,Tel: 0221/16790-008,Fax: 0221/16790-099,E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,www.billiger-mietwagen.deOriginal-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell