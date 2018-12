Unterföhring (ots) -Frau gegen Mann. Pop vs. Rap. Mutter gegen Vater. Waage vs.Jungfrau. 163 Zentimeter Frauenpower gegen 183 ZentimeterMännlichkeit. Bei "Schlag den Star" kommt es am Samstag zum Kampf derGeschlechter: Sängerin Sarah Lombardi (26) tritt als erste Frau gegeneinen Mann an und fordert Rapper Eko Fresh (35) heraus - um 20:15 Uhrlive auf ProSieben."Man sollte das schönere Geschlecht nie unterschätzen. Die habenuns großgezogen und kriegen uns meistens auch wieder klein", sagt EkoFresh. Seine Kampfansage an Sarah Lombardi: "Zieh dich warm an, sonsterkältest du dich noch! Es wird nämlich langsam ziemlich freezy dadraußen." Sarah Lombardi zeigt sich ungerührt und kontert: "Ey Eko,wenn ich mit Dir fertig bin, dann bist Du nicht mehr so fresh!"In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Lombardi und Fresh bei "Schlagden Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikrositzt Ron Ringguth. Als Music-Acts performen Max Giesinger und TeddyTeclebrhan live. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich unter www.brainpool-tickets.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell