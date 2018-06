Diese Erneuerbare-Energien-Aktie soll bis 2020 um 13 % pro Jahr steigen

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Für einen Energieversorger kann sich in zwei Jahrzehnten viel ändern, vor allem, wenn er Dutzende von Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien investiert.

Im Juni 2001 hatte NextEra Energy (WKN:A1CZ4H) eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. US-Dollar, womit das Unternehmen auf Platz 30 aller Versorgungsunternehmen der Welt lag. Heute liegt die Marktbewertung des Unternehmens bei etwas über 77 Mrd. US-Dollar. Nur ein anderer globaler Wettbewerber hat eine Marktkapitalisierung von über 60 Mrd. US-Dollar.

Obwohl NextEra Energy heute nach Marktkapitalisierung der weltweit größte Energieversorger ist, sollten die Investoren das nicht unbedingt als Zeichen dafür sehen, dass die Tage des Wachstums des Versorgers vorbei sind. Die kurz- und langfristigen Strategien des Unternehmens zielen darauf ab, seine enorme Größe und Kapitalbasis zu seinem Vorteil zu nutzen. Das Management geht davon aus, dass es die Ausschüttung pro Aktie bis mindestens 2020 um 13 % pro Jahr steigern kann.

Ein großer Nachholbedarf an erneuerbaren Energien – der bis 2020 voraussichtlich um 43 % steigen wird – sollte sich als wesentlicher Erfolgsfaktor erweisen.

Die Wachstumsstrategie bis 2020

NextEra Energy verdient sein Geld mit zwei Tochterunternehmen: Florida Power & Light und NextEra Energy Resources. Ersteres ist einer der größten Stromversorger in den USA und trug im Jahr 2017 35 % zum Nettogewinn des Unternehmens bei. Letzteres ist einer der größten Stromerzeuger des Landes – und der größte Eigentümer von Windenergie – und war im vergangenen Jahr für 55 % der gesamten Nettoeinnahmen verantwortlich (die verbleibenden Nettoeinnahmen stammten aus Unternehmensbeteiligungen).

Beide haben ehrgeizige Wachstumsstrategien. Daher investiert Florida Power & Light stark in Solarparks. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue 600-Megawatt(MW)-Solaranlage in Betrieb genommen, besitzt den größten Solar-Plus-Speicher in den USA und plant, in den nächsten Jahren weitere 3.200 MW zu installieren. Darüber hinaus bedient NextEra Energy bereits jetzt etwa 5 Mio. Kunden (oder schätzungsweise 10 Mio. Menschen) im Bundesstaat und ist auch dabei, seine Betriebsfläche in Florida um 12 % zu vergrößern.

Das Unternehmen erwarb kürzlich Gulf Power und Florida City Gas von Southern Company für rund 6,5 Mrd. US-Dollar. Obwohl der Deal nicht billig war, wird er etwa 600.000 zusätzliche Kunden bringen und voraussichtlich bis 2020 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,15 bis 0,20 US-Dollar einspielen. Das allein würde bis zu 16 % der geplanten Dividendenerhöhung ausmachen.

Natürlich wird NextEra Energy Resources den größten Teil der zusätzlichen Einnahmen und des Cashflows bereitstellen, die zur Erhöhung der Dividende des Mutterunternehmen erforderlich sind. Das führende Unternehmen in der Stromerzeugung stützt sich bei 80 % seines installierten Strommixes auf Wind und Sonne und bei weiteren 14 % auf Kernenergie, was ihm eines der saubersten Erzeugungsprofile der Branche verleiht. Ein Großteil des Wachstums von NextEra Energy in den letzten zwei Jahrzehnten ist auf die massiven Investitionen in Windkraftanlagen zurückzuführen, die Ende 2017 14.000 MW betrugen und bis Ende des Jahres 18.000 MW übersteigen könnten.

Das Unternehmen will seine Dominanz in der Windenergie fortsetzen und diesen Erfolg mit Solarenergie und Energiespeicherung wiederholen. NextEra Energy Resources verfügt derzeit über eine landesweite Entwicklungspipeline mit 28.000 MW erneuerbarer Energie. Bis 2020 soll der Auftragsbestand auf erstaunliche 40.000 MW Wind- und Solarenergie wachsen.

Die in diesem und im nächsten Jahr in Betrieb genommenen Projekte geben dem Management die Zuversicht, dass NextEra Energy von 2018 bis 2021 ein jährliches Gewinnwachstum von 6 bis 8 % erzielen kann. Bis 2020 soll die Dividende jährlich um 12 bis 14 % steigen. Das übertrifft zwar das Ertragswachstum, aber das führende Unternehmen für erneuerbare Energien verfügt über den nötigen Spielraum. Im vergangenen Jahr hatte es eine Ausschüttungsquote von 59 %, verglichen mit dem Durchschnitt von 65 % bei den Mitbewerbern.

Diese Erneuerbare-Energien-Aktie ist langfristig interessant

NextEra Energy ist schon jetzt dank seiner massiven Position im Bereich erneuerbare Energien zu einem 77-Mrd.-US-Dollar-Riesen geworden, aber es gibt noch viel langfristiges Wachstum. Das Unternehmen geht davon aus, dass Wind nach 2020 die billigste Stromquelle in den USA sein wird, während Solarstrom die Kostenparität mit Erdgas erreichen wird. Das könnte als Wendepunkt dienen, um das Land noch schneller als bisher von Kohle und Atomkraft auf Wind, Sonne und Erdgas umzustellen.

Vielleicht ist es unmöglich, ein Unternehmen zu finden, das besser positioniert ist, um von diesem Trend zu profitieren. Zwischen 2017 und 2020 will NextEra Energy 19,8 Mrd. US-Dollar in Florida Power & Light und 23,5 Mrd. US-Dollar in sein Stromerzeugungsportfolio investieren. Mit anderen Worten: Die heute getätigten Investitionen sind vielversprechend für die nächste Wachstumsphase. Kombiniert man das mit einer langen Geschichte der Wertschöpfung für die Aktionäre, dann haben wir eine Aktie, die sich langfristig orientierte Investoren mal genauer ansehen sollten.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander

Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst - und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.

Dieser Artikel wurde von Maxx Chatsko auf Englisch verfasst und am 27.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.