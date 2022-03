Diese Eigenschaften braucht ein guter Steuerberater

Frankfurt (ots) -Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Deutsche auf der Suche nach einer neuen Steuerkanzlei sind. Dabei haben die Kunden sehr genaue Vorstellungen, welche Fähigkeiten der Dienstleister mitbringen muss - und welche Informationen ihnen bei der Suche wirklich weiterhelfen.Viele Deutsche sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Steuerberater. Eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten hat ergeben, dass es ein Drittel aller Deutschen, die bei der Erstellung ihrer Steuererklärung mit einem professionellen Berater zusammenarbeiten, für wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich halten, beim nächsten Mal eine andere Kanzlei als bislang zu beauftragen.Dabei haben die Nutzer sehr genaue Vorstellungen, worauf es ihnen bei der Auswahl ankommt. So erwarten die Befragten von ihrem Steuerberater neben der nötigen Kompetenz (92 Prozent halten diese Eigenschaft für wichtig oder sehr wichtig) auch Vertrauenswürdigkeit (91 Prozent) und die Kenntnis der aktuellen Gesetzeslage (90 Prozent). Darüber hinaus sind den Kunden auch eine gute Erreichbarkeit des Büros wichtig oder sehr wichtig (88 Prozent). Sie wünschen sich zudem, einen direkten Ansprechpartner zu haben, mit dem sie ihre Anliegen besprechen können (82 Prozent). Aber auch die Sympathie für den Berater spielt bei den Befragten eine wichtige Rolle (73 Prozent).So findet sich ein neuer SteuerberaterWeniger relevant sind dagegen Empfehlungen von bisherigen Kunden (58 Prozent) und die Möglichkeit zur digitalen Beratung, die nur 48 Prozent für wichtig oder sehr wichtig halten. "Es ist gut, dass die Menschen hohe Ansprüche an Steuerberater haben, denn schließlich geht es hier um viel Geld", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH. "Umso wichtiger ist es, sich bei der Suche nach einem neuen Dienstleister Zeit zu nehmen und auf die richtige Plattform zu vertrauen." Schließlich sei die klassische Recherche über Suchmaschinen häufig zum einen sehr aufwendig und biete zum anderen nicht genügend Anhaltspunkte, um eine gute Entscheidung zu treffen.Der Branchendienst Gelbe Seiten ist ein idealer Begleiter bei der Suche nach einem Steuerberater in der Nähe. Kunden, die bereits über das Online-Portal von Gelbe Seiten nach einem solchen Dienstleister gesucht haben, schätzen besonders die Qualität der Angebote auf www.gelbeseiten.de bei der Recherche nach Steuerberatern. Zudem nannten sie aber auch die Nutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit auf dem Portal sowie das hohe Vertrauen in die Auswahlkriterien von Gelbe Seiten als Argumente, weshalb sie der Plattform bei der Suche vertraut haben. "Das zeigt, dass unser Angebot die Bedürfnisse der Kunden befriedigt. Bei wichtigen finanziellen Fragen sollte man sich nicht auf Suchmaschinen, sondern stärker auf darauf spezialisierte Branchendienste verlassen", so Schulte weiter.Angebote von Steuerberatern einfach und schnell einholenSchließlich liefert Gelbe Seiten auf seinem Portal nicht nur die wichtigsten Informationen über die Kanzleien sowie Bewertungen auf einen Blick. Als besonderen Service bietet Gelbe Seiten darüber hinaus die Möglichkeit an, direkt, unkompliziert und unverbindlich einen Termin zu buchen. Dieser Vermittlungsservice steht für zahlreiche Branchen bereit. Unter anderem wegen solcher Angebote können es sich der Befragung zufolge auch 65 Prozent der Deutschen vorstellen, künftig direkt bei Gelbe Seiten Anfragen an Handwerkern, Autowerkstätten oder eben Steuerberatern zu richten."Als Deutschlands größtes Branchenverzeichnis wollen wir es unseren Kunden möglichst leicht machen, schnell und einfach Dienstleister wie einen Steuerberater zu finden. Doch mindestens genauso wichtig ist es, bei der Auswahl die zentralen Informationen geliefert zu bekommen. All das ist Teil unseres Produktversprechens", so Schulte.Habe ich das Optimum aus meiner Steuererklärung herausgeholt?Dass sich die Nutzung eines Steuerberaters auszahlt, beweist der Eindruck unter der Befragten, ob sie aus ihrer Steuererklärung das Optimum herausgeholt haben. Denn während von jenen Studienteilnehmern, die ihre Steuererklärung ohne professionelle Unterstützung erledigen, nur knapp 73 Prozent der Meinung sind, hier das finanziell beste Ergebnis erzielt zu haben, sind sich 85 Prozent der Kunden von Steuerberatern sicher, dass dies der Fall ist."Neben dieser Sicherheit gibt es weitere schwerwiegende Argumente zugunsten einer Zusammenarbeit mit einer Kanzlei, etwa die Zeitersparnis, die sichere Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Fristen oder auch schlichtweg die Tatsache, dass bei vielen Menschen die Steuererklärung eine eher ungeliebte Tätigkeit ist", sagt Dirk Schulte.