Diese Dividendenaktie zahlte mir zuletzt 7,44 Euro pro Monat: Im Februar geht es an die Substanz!

Die Dividendenaktie, die mir gerade erst Anfang Februar 7,44 Euro Dividende netto gezahlt hat, ist die von LTC Properties (WKN: 884625). Ein Real Estate Investment Trust, der auf Alteneinrichtungen, Senior-Housing und Skilled-Nursing setzt. Grundsätzlich bin ich langfristig orientiert von diesem eigentlich defensiven Markt überzeugt.

Das Management hat das Portfolio zuletzt restrukturiert und dabei auch einige Einheiten ge- und verkauft sowie teilweise neu vermietet. Konkret hat diese Maßnahme dazu geführt, dass das Zahlenwerk in den vergangenen ein, zwei Jahren nicht so einheitlich und beständig gewesen ist, wie Einkommensinvestoren es gerne hätten.

LTC Properties ist ohne Zweifel eine interessante Dividendenaktie. Auch mit Blick auf einen möglichen Value-Wechsel erscheinen die über 6 % Dividendenrendite absolut attraktiv. Aber noch im Februar geht es kurzfristig zumindest an die Substanz. Oder eben die Frage, ob der Real Estate Investment Trust an sie herangehen muss, um zukünftig die Dividende auszuzahlen.

LTC Properties: Mehr als eine starke Dividende?

Das Management von LTC Properties hat aus dem Real Estate Investment Trust einen robusten Zahler gemacht. Robust ist ein Wort, das Investoren häufig nicht mögen, es ist nicht ganz eindeutig positiv. Aber mit der Historie stets beständiger Ausschüttungen seit über fünf Jahren ohne irgendein Wachstum glaube ich: Das passt. Problematisch ist nur, wenn es jetzt eben an die Substanz geht.

Im Februar präsentiert der Real Estate Investment Trust ein frisches Zahlenwerk. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 ist dabei von einem Einbruch der Funds from Operations je Aktie auf lediglich 0,45 US-Dollar überschattet gewesen. Bei einer Quartalsdividende in Höhe von 0,57 US-Dollar ist der REIT schon hier eigentlich an die Substanz gegangen, was die Dividende betrifft.

Insofern ist wichtig, dass LTC Properties ein bedeutend besseres Zahlenwerk mit höheren Funds from Operations liefert. Ewig kann man schließlich nicht eine Dividende aus der Substanz heraus bezahlen. Ein idealerweise nachhaltiger operativer Turnaround muss her. Nur dann sind die derzeitigen 0,19 US-Dollar Dividende pro Monat sicher. Beziehungsweise die 7,44 Euro, die ich zuletzt pro Monat erhalten habe. Oder auch du mit deinem jeweiligen Betrag, den du gegebenenfalls erhältst oder per Kauf bekommen könntest.

Ein REIT auf der Kippe

Grundsätzlich besitzt LTC Properties damit so seine Reize. Ob ich heute erneut investieren würde? Ganz ehrlich: Ich glaube es eher nicht. Das Management ist bemüht, die derzeitige Situation nachhaltiger zu gestalten. Immerhin ist die Dividende weiterhin solide. Aber es kommen bei mir Zweifel auf, wie lange das Management das halten kann.

Gerade in der Welt der Real Estate Investment Trusts gäbe es für mich inzwischen attraktivere Alternativen. Aber, um beim Thema zu bleiben: Für die Dividendenaktie LTC Properties und meine 7,44 Euro Dividende ist der Februar ein überaus entscheidender Monat.

Der Artikel Diese Dividendenaktie zahlte mir zuletzt 7,44 Euro pro Monat: Im Februar geht es an die Substanz! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von LTC Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022