Diese Dividendenaktie zahlt mir jetzt 44 US-Dollar Dividende: Mehr in der Pipeline!

Eine Dividendenaktie zahlt mir bald 44 US-Dollar Dividende aus. Das ist gewiss nichts Weltbewegendes, aber trotzdem jedes Mal interessant. Wie du anhand der Währung erkennen kannst, handelt es sich dabei um eine US-amerikanische Aktie. Zudem ist es eine, die vierteljährliche Ausschüttungen besitzt, das heißt, dass die Jahresdividende entsprechend höher ausfällt.

Am 1. April soll es eigentlich bei der Dividendenaktie so weit gewesen sein, aber mein Broker braucht manchmal ein wenig länger. Blicken wir heute jedoch auf die Aktie mit der Ausschüttung. Sowie darauf, warum mehr Dividende in der Pipeline ist. Es gibt sogar zwei Gründe, die ich heute gerne mit dir teile.

Die Dividendenaktie, die mir jetzt 44 US-Dollar zahlt!

Die Kurzversion: Es ist die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663), die jetzt 44 US-Dollar an mich ausschüttet. Der legendäre US-amerikanische Getränkekonzern hat seine Dividende für das erste Quartal im März per Ex-Dividenden-Datum zahlbar gemacht. Ausschüttungstermin ist wiederum der 1. April, insofern warte ich jetzt lediglich auf die Einbuchung.

Wie du anhand der Größe der Dividende und einer Quartalsdividende von 0,44 US-Dollar erkennen kannst, besitze ich derzeit exakt 100 Coca-Cola-Aktien. Das heißt, dass die Dividendenaktie doch ein gewisses Gewicht in meinem Depot hat. Aber eines, das für mich durchaus noch ausbaufähig wäre, wenn die Konditionen stimmen.

Aber selbst ohne Ausbau stehen die Zeichen auf wachsende Dividende. Das Management von Coca-Cola erhöhte zuletzt die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,42 auf 0,44 US-Dollar, was einem Wachstum von fast 5 % entsprochen hat. Zudem rechnet das Management in diesem Jahr erneut mit einem soliden Ergebniswachstum. Die Inflation und die starke Preissetzungsmacht sind eigentlich sogar ein Marktumfeld, das dem Getränkekonzern mit der starken Marke relativ guttut.

Auch ein weiterer Zukauf ist denkbar. Coca-Cola besitzt als Dividendenaktie neben der starken Marke eine tadellose Dividendenhistorie mit über 100 Jahren beständiger Ausschüttungen. Sowie sechs Jahrzehnten konsequenter Dividendenerhöhungen. Allerdings müsste dafür die Bewertung für mich ein wenig günstiger sein. 2,8 % Ausschüttungsrendite wäre mir derzeit zu wenig, um bei dieser Top-Dividendenaktie die Allokation weiter zu erhöhen. Ab 3,5 % wäre die Aktie jedoch für mich ein echtes Schnäppchen.

Beständige, zeitlose, wachsende Ausschüttungen

Hinter Coca-Cola steckt eine Dividendenaktie, die für mich eine besondere Qualität besitzt. Es ist keine Aktie, die Investoren schnell reich werden lässt. Aber solide Renditen und Ausschüttungen stimmen bei einer starken Marke, soliden Preissetzungsmacht und einem moderaten Wachstumscharme. Eigentlich ein solides Komplettpaket in unsicheren Zeiten.

Für mich ist Coca-Cola stets besser als nix. Insbesondere, wenn die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Marke von 20 nahe kommt und die Dividendenrendite bei 3,5 % liegt. Dann hieße es für mich, die Allokation bei dieser Aktie noch einmal bedeutend zu erhöhen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022