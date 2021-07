Diese Dividendenaktie zahlt mir bald 33,60 US-Dollar Dividende: Der Wert könnte sich in unter 5 Jahren verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Eine Dividendenaktie zahlt mir bald 33,60 US-Dollar Dividende aus. Wobei es sich hierbei genauer gesagt um eine Quartalsdividende handelt. Vielleicht noch ein bisschen weiteres Ratespiel: Die derzeitige Ausschüttungssumme je Aktie und Vierteljahr beläuft sich auf 1,40 US-Dollar. Im Vergleich zum vorherigen Quartal ist der Wert um ca. 6 % gestiegen.

Na, dämmert’s dir, welche Dividendenaktie mir eine solche Dividende auszahlt? Vielleicht bist du auf Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) gekommen. Und falls ja: Es ist genau diese ausschüttende Aktie, die mir jetzt eine solche Dividende auszahlt. Wer der Mathematik mächtig ist, der kommt außerdem schnell zu der Erkenntnis, dass ich 24 Aktien des US-amerikanischen Real Estate Investment Trust in meinem Portfolio führe.

Ich wage eine riskante Wette: Nämlich, dass sich diese Dividende von 33,60 US-Dollar in den nächsten fünf Jahren locker verdoppeln könnte. Warum ich bei der Dividendenaktie Innovative Industrial Properties so sicher bin? Darum soll es im weiteren Verlauf gehen.

Dividendenaktie, bei der 33,60 US-Dollar erst der Anfang sind

Bei Innovative Industrial Properties bin ich der Überzeugung, dass die 33,60 US-Dollar Quartalsdividende erst der Anfang sind. Oder, genauer gesagt, bei mir ein Etappenziel. Die Aktie habe ich im Corona-Crash erstmalig gekauft und entsprechend bereits die eine oder andere Dividende erhalten.

Der Grund, weshalb sich die Dividende von Innovative Industrial Properties jedoch in fünf Jahren verdoppeln könnte, hängt unter anderem mit dem starken Dividendenwachstum zusammen. Mit Blick auf ein zuletzt im Jahresvergleich gezeigtes Ausschüttungswachstum von über 30 % ist diese These alles andere als gewagt. Wenn diese Entwicklung so weiterginge, benötigte es dafür nicht einmal drei Jahre. Entsprechend könnte diese Annahme sogar vergleichsweise konservativ sein. Oder eben bedächtig.

Innovative Industrial Properties folgt jedoch auch operativ einem klaren Wachstumskurs. Im letzten Vierteljahr hat es bei der Dividendenaktie erneut starke Zukäufe gegeben, die das vergleichsweise kleine Portfolio mit unter 100 Immobilien qualitativ erweitern. Das dürfte das Wachstum auch in nächster Zeit weiter ankurbeln. Wobei moderate Verwässerungseffekte für den Zukauf das Ergebniswachstum verwässern dürften.

Auch die Dividendenhistorie ist bislang und in Zeiten von COVID-19 tadellos und stets von einem Wachstum geprägt gewesen. Ich bin daher ziemlich zuversichtlich, dass diese Dividendenaktie die eigene Dividende in den kommenden fünf Jahren verdoppeln könnte. Vielleicht sogar mehr. In meinem konkreten Fall hieße das jedenfalls, dass sich die Ausschüttungssumme je Aktie dann auf 67,20 US-Dollar belaufen würde. Aber: Mehr wird natürlich gerne genommen.

Weiterhin intakter Lauf

Um es daher kurz zu machen: Die Dividendenaktie Innovative Industrial Properties zahlt mir bald 33,60 US-Dollar Dividende aus. Allerdings ist die operative Wachstumsgeschichte weiterhin intakt. Deshalb sehe ich das Potenzial, dass sich die Ausschüttungssumme durchaus und in einem konservativen Szenario verdoppeln könnte.

Der Artikel Diese Dividendenaktie zahlt mir bald 33,60 US-Dollar Dividende: Der Wert könnte sich in unter 5 Jahren verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021