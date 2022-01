Diese Dividendenaktie zahlt mir 51,00 US-Dollar Dividende: So lege ich das Fundament für ein wachsendes passives Einkommen

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Dividendenaktie, die mir bald 51,00 US-Dollar Dividende auszahlt, ist die von General Mills (WKN: 853862). Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern besitzt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar je Aktie. Im Moment halte ich 100 Anteilsscheine an dem Lebensmittelkonzern. So viel kann ich schon einmal vorab verraten: Weniger wird es nicht.

Allerdings möchte ich diese 51,00 US-Dollar Quartalsdividende der Dividendenaktie nutzen, um mir ein wachsendes passives Einkommen aufzubauen. Wie ich dabei vorgehe? Natürlich, indem ich einerseits weitere Dividendenströme verwende. Aber alles für dieses übergeordnete, größere Ziel.

Die Dividendenaktie, die mir 51 US-Dollar Dividende zahlt!

General Mills ist also die Dividendenaktie, die mir 51 US-Dollar Dividende bezahlt. Mit den drei Jahrzehnten zumindest stets beständiger, auf dem Niveau des Vorjahres gezahlter Ausschüttungen und einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 55 % ist die Aktie zudem sehr attraktiv. Oder für sich alleine genommen attraktiv, um langfristig ein passives Einkommen aufzubauen. Unter 3 % Dividendenrendite ist mir diese Aktie jedoch nicht günstig genug, weshalb General Mills jetzt zu einem Pool möglicher Ausschütter gehört, in die ich regelmäßig reinvestiere.

Genauer gesagt nehme ich meine gesamten, zeitlosen Dividenden insgesamt, die mir mein Besser-als-nix-Depot ermöglicht. Mit REITs, defensiven Dividendenaktien und zeitlosen Ausschüttern erhalte ich pro Vierteljahr die Option, in eine Aktie eine größere Summe zu reinvestieren. Und entsprechend mit den Reinvestitionen und dem daraus resultierenden Zinseszinseffekt ein wachsendes passives Einkommen zu errichten.

Nicht jede Dividendenaktie ist zu jeder Zeit ein attraktiver Kauf. Die 51,00 US-Dollar Dividende ermöglichen mir im Querschnitt deutlich über 3,4 % Dividendenrendite. Deshalb investiere ich selektiv. Und erweitere die Basis meiner Einkommensaktien sukzessive. Oder investiere eben in spannende Ausschütter, die ich bereits besitze, und erhöhe die Allokation. Alles jeweils, wenn selektiv und unternehmensorientiert die Gesamtbewertung der jeweiligen Aktie stimmig ist.

Wichtig: Reinvestieren!

Die 51 US-Dollar Dividende, die mir die Dividendenaktie General Mills ausschüttet, sind entsprechend Teil von etwas Größerem. Ich nutze diese Mittel, um sie zu reinvestieren. Wobei es derzeit eher nicht der US-Lebensmittelkonzern ist. Aber er kann es in Zukunft durchaus wieder sein.

Entscheidend ist, das Potenzial seiner eintrudelnden Dividenden zu erkennen. Reinvestiert können sie eine Menge erreichen. Inzwischen besitzt mein defensives, konservatives Dividenden-Depot eine solche Größe, dass ich alleine die Ausschüttungen gut auf vierteljährlicher Basis reinvestieren kann, um damit einzelne Zukäufe zu tätigen. Das ermöglicht mir ein wachsendes, passives Einkommen langfristig -orientiert.

