Diese Dividendenaktie sollte in deinem Depot nicht fehlen

Eine Dividendenaktie, die in einem Einkommens-Depot nicht fehlen darf? Natürlich: Letztlich ist es deine Entscheidung, worein du investierst. Und da möchte ich dir definitiv auch nicht reinpfuschen. Allerdings möchte ich heute eine Top-Aktie mit dir teilen, die grundsätzlich sehr interessant sein könnte.

Sie schafft es, eine hohe Dividendenrendite, ein moderates Wachstum und ein defensives Geschäftsmodell zu vereinen. Sowie auch, jetzt wieder das Risiko deutlich herauszunehmen. Aber Schluss mit dem Geplänkel: Riskieren wir jetzt einen Blick auf die Dividendenaktie, die meiner Meinung nach in einem Depot nicht fehlen darf.

Die Dividendenaktie, die im Depot nicht fehlen darf!

Wenn du mich fragst, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB) die Dividendenaktie, die im Depot vieler Einkommensinvestoren nicht fehlen darf. Oder zumindest nicht fehlen sollte. Fangen wir vielleicht mit den Basics an: Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust schüttet derzeit 1,05 US-Dollar Quartalsdividende an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 75,38 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 5,57 %. Ein wirklich hoher Wert, der für Dividendenjäger überaus relevant sein könnte.

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum diese Dividendenaktie in einem Depot nicht fehlen darf. Zum Gesamtpaket gehört unternehmensorientiert ein Mix bestehend aus weit über 1.200 verschiedenen Immobilien. Diversifikation, auch in die Breite, sind daher ein qualitatives Merkmal der Aktie. Warum das wiederum wichtig ist? Ganz einfach: Aus dem Unternehmen und der operativen Stärke heraus werden letztendlich natürlich die Dividenden bezahlt.

W. P. Carey konnte zuletzt wieder eine besondere, operative Stärke zeigen. Mit Blick auf die ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,27 US-Dollar für das zweite Quartal liegt das Ausschüttungsverhältnis bei ca. 82,7 %. Für einen Real Estate Investment Trust gewiss ein moderater Wert, der Wachstumspotenzial und eine nachhaltige Basis versprechen könnte.

Dividendenwachstum ist zwar nicht unbedingt ein Grund, warum die Dividendenaktie von W. P. Carey in jedes Depot gehört. Mit Wachstumsraten von zuletzt ca. 0,2 % pro Quartal beziehungsweise unter 1 % pro Jahr ist dieser Faktor eher gemächlich. Wer jedoch hier den Turbo zünden möchte, der kann die Dividenden auch über einen gewissen Zeitraum reinvestieren. Für mich ist das zumindest ein solider Kompromiss.

W. P. Carey: Eine interessante, moderat bewertete Wahl

W. P. Carey ist daher für mich aus einigen Gründen eine Dividendenaktie, die in vielen Depots nicht fehlen darf. Eine hohe Dividendenrendite, eine nachhaltige Basis, ein stabiles Geschäftsmodell und andere Qualitätsmerkmale gehören dazu. Sowie auch die Möglichkeit, ein solides passives Einkommen zu erhalten.

Neben 5,57 % Dividendenrendite ist das Bewertungsmaß insgesamt recht moderat für die derzeitige Bewertungslage. Auch ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 14,8 ist für meinen Geschmack alles andere als zu teuer. Jetzt bleibt eigentlich bloß noch die Frage, ob diese Dividendenaktie in deinem Depot bislang noch fehlt. Und ob du persönlich das für dich vielleicht ändern möchtest.

