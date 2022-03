Diese Dividendenaktie hat mir gerade 36,37 Euro Dividende gezahlt

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Es kommt inzwischen regelmäßiger vor, dass mir eine Dividendenaktie zwischen 30 und 40 Euro Dividende zahlt, häufig sogar auf Vierteljahresbasis. Das ist das Tolle an einem wachsenden Depot: Die Kapitalerträge werden im Laufe der Zeit einfach mehr.

Die Dividendenaktie, die mir jetzt jedoch 36,37 Euro Dividende ausgeschüttet hat, ist dabei etwas Besonderes. Es handelt sich um eine jährliche Zahlung, was grundsätzlich auf eine kleinere Position schließen lässt. Trotzdem kann das über kurz oder lang mehr werden. Wobei ich eines sagen kann: Zum jetzigen Zeitpunkt plane ich keine weitere Investition.

Die Dividendenaktie, die mir 36,37 Euro Dividende zahlte

Ohne dich weiter im Unklaren lassen zu wollen: Die besagte Dividendenaktie ist BB Biotech (WKN: A0NFN3), von der ich jetzt 36,37 Euro Dividende erhalten habe. Brutto sind es fast 56 Euro gewesen, die Quellensteuer schlägt jedoch im großen Stil zu. Das heißt, dass über ein Drittel zunächst fort ist. Aber das ist etwas, das ich bewusst in Kauf genommen habe, denn es gibt mehr als bloß die Ausschüttung.

BB Biotech ist eine ziemlich besondere Aktie. Das Management der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft investiert in spannende Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie und stellt damit ein diversifiziertes, aber doch konzentriertes Portfolio zusammen. Langfristig geht es darum, solide Renditen durch Innovation einzufahren, was ein ziemlich cleverer Ansatz für Rendite ist.

Der springende Punkt der Dividendenaktie ist: Das Management schüttet jeweils 5 % an die Investoren aus. Wobei der Referenzwert hierfür der durchschnittliche Dezemberkurs eines jeweiligen Vorjahres ist. Das mag zwar mal schwankende Ausschüttungen implizieren. Wenn der Wert der Beteiligungen und des Portfolios jedoch sukzessive steigt, so wächst auch langfristig die Dividende. Die bisherigen 36,37 Euro Dividende im Jahr 2022 können daher in fünf oder in zehn Jahren bedeutend höher stehen, wenn die Aktie und das Investmentteam weiterhin erfolgreich sind.

Darum kaufe ich nicht weiter zu

Trotzdem kaufe ich bei BB Biotech nicht weiter zu. Die Dividendenaktie gefällt mir zwar und auch die Perspektive, dass die Dividende konsequent weiter steigen kann. Ein Kernproblem ist für mich jedoch, dass die schweizerischen Wertpapiere eher mit Schwierigkeiten handelbar sind. Zwar verfolge ich grundsätzlich einen Buy-and-Hold-Ansatz, was diese Unsicherheit ein wenig ausgleichen kann. Trotzdem möchte ich mich im Zweifel auch von einzelnen Aktien ohne Probleme oder besondere Anforderungen trennen oder weiter zukaufen können.

Insofern gibt es eine solide Investitionsthese. Und auch die Aussicht auf deutlich mehr als 36,37 Euro Dividende. Aber BB Biotech muss, wenn, ein wachsendes passives Einkommen aus dem Stegreif schaffen. Übrigens: Dass ich nicht weiter kaufen würde, heißt jedoch nicht, dass ich meine Aktien verkaufen will. Wie gesagt, die unternehmensorientierte Investitionsthese steht weiterhin.

Der Artikel Diese Dividendenaktie hat mir gerade 36,37 Euro Dividende gezahlt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022