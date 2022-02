Diese Dividendenaktie hat mir gerade 15,50 Euro Dividende gezahlt: Ist mehr möglich?!

Eine Dividendenaktie hat mir gerade 15,50 Euro Dividende bezahlt. Es wäre verkehrt, das als besonders bahnbrechend zu bezeichnen. Aber trotzdem ist es ein wertvolles Mosaikteilchen auf dem Weg, mehr finanzielle Freiheit durch passives Einkommen zu erreichen. Wobei auch diese Aussage vielleicht zu viel des Guten ist.

Wie auch immer: Die Dividendenaktie, die mir jetzt 15,50 Euro Dividende bezahlt hat, ist Hormel Foods (WKN: 850875). Riskieren wir einen Blick darauf, warum mehr langfristig orientiert möglich ist. Beziehungsweise aus welchen zwei Gründen ich mein Potenzial mit dieser Aktie für passives Einkommen längst nicht ausgereizt sehe.

Hormel Foods: Die Dividendenaktie, die 15,50 Euro Dividende brachte

Blicken wir zunächst auf die Dividendenaktie Hormel Foods selbst. Die derzeitige Quartalsdividende in Höhe von 0,26 US-Dollar je Aktie ist das Ergebnis einer beeindruckenden Historie von beständigem Dividendenwachstum. Wobei sich diese Historie inzwischen auf einen Zeitraum von 56 Jahren erstreckt.

Über 56 Jahre hat Hormel Foods also nicht nur eine beständige Dividende bezahlt. Nein, sondern eine jährlich wachsende. Die Aktie gehört damit zum Kreis der Dividendenkönige, also der exponierten Gruppe ausschüttender Aktien, die seit mindestens fünf Jahrzehnten in jedem Jahr Dividendenwachstum vorweisen.

Der Grund, warum bei der Dividendenaktie Hormel Foods langfristig locker mehr als 15,50 Euro Dividende möglich ist, hängt jedoch primär eher mit der Qualität des Dividendenwachstums zusammen. Zuletzt erhöhte das Management die Quartalsausschüttung von 0,245 auf 0,26 US-Dollar. Auch wenn das absolut gesehen relativ wenig erscheint, so ist das doch ein Dividendenwachstum von 6 % im Jahresvergleich und damit ein ausgezeichneter Wert. Lediglich die Ausschüttungsrendite ist mit einem Wert von 2,2 % vergleichsweise niedrig. Aber mit dem Wachstum kommt das noch.

Unternehmensorientiert attraktiv

Hormel Foods ist jedoch auch eine Dividendenaktie, in die ich weiter investieren kann. Die derzeitigen 15,50 Euro Dividende sind daher nicht nur wegen des Ausschüttungswachstums eine Zwischenetappe. Wenn über kurz oder lang weitere Mittel in die Aktie fließen, so führt das natürlich auch zu mehr passivem Einkommen.

Aber auch unternehmensorientiert gefällt mir die Qualität, die von der Aktie ausgeht. Hormel Foods hat zuletzt den Umsatz um 19 % im Geschäftsjahr 2021 gesteigert. Wobei das Ergebnis je Aktie auf bereinigter Basis um 4 % auf 1,73 US-Dollar wuchs. Damit ist die Dividende gewiss sehr nachhaltig. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit 27,2 ist die Bewertung zwar nicht preiswert, aber für einen Dividendenkönig auch nicht zu teuer.

Insofern kann ich mir vorstellen, vor allem wegen des starken Dividendenwachstums, weiteres Geld in die Dividendenaktie Hormel Foods zu investieren. Die 15,50 Euro Dividende im letzten Quartal dürfte erst die Spitze des Eisbergs sein. Wobei ich gerne zu günstigeren Konditionen als 2,2 % Ausschüttungsrendite weitere Zukäufe tätigen würde.

Der Artikel Diese Dividendenaktie hat mir gerade 15,50 Euro Dividende gezahlt: Ist mehr möglich?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022