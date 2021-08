Diese Dividendenaktie hat mir 7,10 Euro für einen Monat gezahlt: Könnten es mehr werden?

Die Dividendenaktie LTC Properties (WKN: 884625) hat mir 7,10 Euro Dividende gezahlt. Das ist alles andere als ungewöhnlich. Mit derzeit 52 Anteilsscheinen gehört die Aktie nicht einmal zu den größeren Positionen in meinem privaten Einkommensdepot. Allerdings gibt es trotzdem bemerkenswerte Faktoren, was diese Ausschüttung angeht.

So zahlt LTC Properties schließlich die eigene Dividende auf Monatsbasis aus. Ein spannendes Zahlungsintervall, das grundsätzlich ein Einkommen ersetzen könnte. Wobei durch die Aufteilung der Jahresdividende auf jeweils zwölf gleich große Ausschüttungen natürlich stets nur ein kleiner Teil kommt.

Die interessantere Frage ist jedoch möglicherweise: Könnte diese Dividendenaktie mir mehr als 7,10 Euro Dividende auszahlen? Grundsätzlich könnte es zwei Möglichkeiten geben, die dabei relevant sind.

Dividendenaktie mit Wachstum …?

Eine erste Variante, wie mir LTC Properties mehr als die bisherigen 7,10 Euro Dividende auszahlen könnte, hängt mit einem möglichen Wachstum zusammen. Erhöht eine Dividendenaktie regelmäßig ihre Ausschüttungen, so erhöht das natürlich den Wert, den man erhält. Schauen wir im Folgenden daher einmal, wie es hier bestellt ist.

Grundsätzlich können wir sagen: LTC Properties zahlt seit fast fünf Jahren in Folge eine monatliche Dividende in Höhe von 0,19 US-Dollar an die Investoren aus. Das ist sehr beständig. Und in vorherigen Jahren hat es mal ein leichtes Wachstum bei den monatlichen Ausschüttungen gegeben. Trotzdem ist das ein Indikator dafür, dass es möglicherweise hier so schnell kein Wachstum gibt.

Womöglich auch, weil die Dividende dieser Dividendenaktie derzeit am Limit ist. Zuletzt kam LTC Properties im zweiten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,57 US-Dollar. Ohne Zweifel ein Wert, der ausreichend ist, um die Vierteljahresausschüttung in Höhe von ebenfalls 0,57 US-Dollar zu decken. Spielraum für Erhöhungen sehe ich hier jedoch nicht.

Es könnte noch einen anderen, indirekten Weg geben, wie LTC Properties mir mehr als 7,10 Euro Dividende zahlen. Nämlich aufgrund von Währungseffekten. Wenn der Euro im Vergleich zum US-Dollar abwertet, könnte das nominell zu einem Wachstum führen. Darauf wetten würde ich allerdings nicht. Zumal die 0,19 US-Dollar Quartalsdividende trotzdem erhalten blieben.

Oder vielleicht über einen Zukauf?

Eine zweite Möglichkeit, wie mir die Dividendenaktie LTC Properties mehr als 7,10 Euro Dividende bescheren könnte, wäre außerdem ein weiterer Kauf. Wenn ich mir selbst mehr Anteile ins Depot hole, erhöht sich die absolute Summe der Ausschüttungen. Mit jeder einzelnen Aktie kämen 0,19 US-Dollar Dividende im Monat dazu, voraussichtlich auch auf absehbare Zeit.

Trotzdem ist auch diese Möglichkeit für mich nicht die erste Wahl. Insbesondere das Ausschüttungsverhältnis mit derzeit 100 % sehe ich als potenzielle Baustelle. Sowie auch das eigentlich nicht existente Dividendenwachstum. Ich glaube daher, dass die Dividendenaktie LTC Properties mir nicht so schnell mehr als 7,10 Euro Dividende auszahlt. Der US-Dollar und glückliche Währungseffekte könnten die einzige realistische Möglichkeit sein. Darauf setze ich aber, wie gesagt, definitiv nicht.

Der Artikel Diese Dividendenaktie hat mir 7,10 Euro für einen Monat gezahlt: Könnten es mehr werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021