Diese Daimler-Sparte gibt Vollgas!

Liebe Leser,

neben Mercedes-Benz Cars trumpfte auch die Bus-Sparte von Daimler im vergangenen Jahr groß auf. So stieg der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Jahresbasis um 28% auf 258 Mio. Euro – und das trotz „weltweit weiterhin sehr uneinheitlicher Märkte“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Die um Sondereinflüsse bereinigte Umsatzrendite von 6,2% erreichte dem Konzern zufolge abermals den branchenweiten Höchstwert und übertraf damit knapp das anvisierte Zielniveau.

Uneingeschränkte Marktführerschaft in den Kernmärkten

Der weltweite Absatz an Bussen und Fahrgestellen sank zwar von 28.100 auf 26.200 Einheiten. Dennoch hat die Bus-Sparte ihre „uneingeschränkte Marktführerschaft in ihren Kernmärkten im Segment für Busse mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 8 Tonnen erfolgreich behauptet und teilweise sogar ausgebaut“. In Europa legte das Unternehmen um knapp 3% auf 8.800 Einheiten zu. Hierzulande lag das Plus sogar bei 10% (3.100 Fahrzeuge). Auf dem weiterhin rückläufigen Busmarkt in Brasilien steigerte Daimler Buses seinen Marktanteil um rund 6% und ist auch hier mit mehr als 58% klarer Marktführer.

Deutliche Absatzsteigerung für 2017 erwartet

„Jetzt nutzen wir unsere starke Position und investieren bis 2018 weitere 600 Mio. Euro in die Zukunft unserer Bus-Sparte“, kündigte Spartenchef Hartmut Schick an. Das Unternehme entwickle sein „einzigartiges Produktportfolio konsequent weiter […] aus: beim teilautomatisierten Fahren, bei der Elektromobilität und bei der digitalen Vernetzung“. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen eine „deutliche Absatzsteigerung bei einer leichten Steigerung des Gewinns“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.