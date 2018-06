Diese Batterien wissen, was in ihnen steckt

Die Batterien von morgen sollen wissen, was in ihnen steckt. Im Rahmen des Projekts SEEDs, an dem mehrere Fraunhofer-Institute gemeinsam forschen, rollt deshalb ein Batterie-Prototyp vom Band, die mit eigener Sensorik ausgestattet ist.

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB, das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS und das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC vereinen verschiedene Technologien und Energieformen (Strom, Wärme, Kälte und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.